Direita precisa decidir se prioriza Bolsonaro ou Brasil, diz professor

Com o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil e a revogação dos vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal, a direita brasileira democrática pode contribuir na definição dos rumos do país. Mas precisa se decidir entre apoiar a família Bolsonaro e seus interesses na anistia ou os interesses do Brasil, afirmou o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) Beto Vasques ao UOL News hoje.

A gente está vendo uma ingerência internacional de uma potência atômica em cima do Brasil. Tem um ator genérico no Brasil que tem o poder de decidir os rumos do país, que é a direita democrática brasileira. Chegou a hora da verdade.

A gente viu como a família Bolsonaro nos últimos anos manteve a direita democrática refém com a escusa de proteger o Brasil de comunismo, globalismo, esses delírios. A direita brasileira - e não só no Brasil, no mundo inteiro - ficou capturada, refém dessa situação da família Bolsonaro, que é a expressão da extrema direita antidemocrática no Brasil.

Agora a direita democrática tem que tomar uma decisão. Ou ela solta a mão do Bolsonaro e da família Bolsonaro e volta com o Executivo e com o Judiciário nesse momento que ele sofre uma agressão dos Estados Unidos e, com isso, cria um polo aternativo política de direita contra o espaço político do Lula, e isso que a gente gostaria de ver. Ou se mantém em uma síndrome de Estocolmo e continua subjugada ao bolsonarismo com o risco, com a entrada do Trump em cena, de arrastar não só a direita mas sim o país inteiro.

Eu acho que a direita brasileira precisa tomar uma posição, espero que ela fique do lado da democracia. É uma decisão simples.

Beto Vasques, professor da FESPSP

Para Beto Vasques, se preferir a família Bolsonaro, a direita irá partir de um cálculo eleitoral mesquinho e prejudicar o país para, em troca, obter os votos de eleitores bolsonaristas.

O presidente Lula pode criticar muitas coisas nele, mas qual é o pedido do Trump? Anistiar o Bolsonaro. Eleitoralmente, o Lula seria o maior beneficiado se o Bolsonaro voltasse ao jogo eleitoral, é o adversário que ele quer. Mesmo assim, o Lula não está caindo nessa tentação e está defendendo o judiciário brasileiro, o Estado brasileiro.