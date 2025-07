Colchão dupla face Emma está com 22% de desconto: 'Ótimo para a coluna'

O colchão Duo Comfort, da marca Emma, tem feito sucesso por conta do conforto ortopédico que oferece durante o sono, de acordo com diversas avaliações. Segundo o fabricante, o produto conta com a tecnologia dupla face, que permite escolher o lado macio ou o lado mais firme do colchão.

O Guia de Compras UOL encontrou o produto em oferta com 20% de desconto, a partir de R$ 1.033 (colchão de solteiro). Confira as demais características desse produto e o que diz quem já o adquiriu.

O que a Emma diz sobre o colchão?

Tecnologia dupla face: possui um lado mais macio, proporcionando mais conforto, e um lado mais firme, ideal para quem quer suporte e tem dores nas costas

Por meio da densidade das camadas, o colchão promete conforto ortopédico, que auxilia na melhora da postura corporal

Tem uma capa hipoalergênica removível e lavável

Oferece dez anos de garantia

Disponível nos tamanhos solteiro, casal, queen e king, que variam de preço

O que diz quem comprou?

O colchão tem mais de 1.400 avaliações na Amazon, com nota média de 4,7 estrelas (do máximo de 5). Os principais pontos positivos do produto incluem o conforto, a possibilidade de escolher um lado e a maciez.

Comprei para a minha avó devido aos problemas de dores na coluna. Ela tem gostado muito, principalmente porque o antigo colchão parecia não preservar os bons resultados das sessões de fisioterapia. Além disso, a dupla face do colchão é ótima e, pelo conforto que proporciona, também tem resultado numa melhor qualidade do sono. Andrey

Colchão leve e confortável. Gostei muito da possibilidade de escolher um lado macio e outro mais firme. Katia

Ótimo colchão, chegou antes do prazo de entrega e é ótimo para a coluna. Estou dormindo bem! Josivan Pereira Carneiro

Pontos de atenção

Outros consumidores, no entanto, reclamaram do suposto desconforto e da dificuldade de adaptação. Confira as opiniões:

O colchão é bom e a garantia é excelente. Mas o lado macio não é tão macio, se você gosta de sentir que está sendo abraçado pelo colchão enquanto dorme, tanto que estava deitando no macio achando que era o duro. Se tiver problema na coluna é bom, mas não achei confortável. Jasminne da Silva Amaral

Há tempos, estava namorando para comprar esse colchão. Comprei, porém, achei ele muito duro (do lado mais macio). Eu peso 58 kg, acredito que para uma pessoa mais pesada irá sentir mais. Tenho acordado com o pescoço e as costas doendo... Uma pena, estava bem empolgada. Gostei dessa opção de poder testar também e devolver caso não se adapte. Clara F

O produto até parece muito bom, porém não nos adaptamos às estruturas, tanto a parte mais macia, quanto a mais rígida. Questão apenas de adaptação, o que é muito pessoal. Ainda bem que o período de teste de cem dias nos permitiu melhor avaliar a aquisição, e, sendo acionada a cláusula de garantia de satisfação, com a devolução sem custo e ressarcimento do valor da compra, a empresa cumpriu adequadamente o prometido. Claudio Roberto Pinto Ribeiro

