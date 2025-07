Busca por corpo de aluna trans inclui análise de ossos e apoio da Marinha

A Polícia Civil de São Paulo investiga se ossos carbonizados encontrados perto da residência de Marcos Yuri Amorim são de Carmen Oliveira Alves, namorada dele, que está desaparecida desde o dia 12 de junho.

A investigação afirma que Marcos matou a jovem com a ajuda de seu amante, o policial ambiental Roberto Carvalho de Oliveira, e ocultou o cadáver.

O que aconteceu

Polícia encontrou fragmentos de ossos queimados no endereço de Marcos Yuri em Ilha Solteira (SP). O material estava em uma fogueira e os investigadores não conseguiram determinar se são de fato ossos humanos.

Material foi coletado e enviado ao IML do município. Agora, a polícia aguarda o laudo para confirmar se os ossos são humanos ou de algum animal. Se forem humanos, o material será comparado com uma amostra de DNA da mãe de Carmen para saber se são mesmo os restos mortais da jovem.

Laudo do IML só deve ficar pronto em 30 dias. "Primeiro, iremos verificar se são ossos humanos. Depois, será extraído material genético para comparação com o material coletado com a genitora da vítima", declarou o delegado do caso, Miguel Rocha.

Rastreamento da geolocalização do celular de Carmen mostra que ela esteve na casa de Yuri no dia em que desapareceu, afirma a polícia. O último registro do aparelho da jovem aponta para a casa do suspeito. Depois disso, o celular foi desligado e não voltou a ser ligado desde então.

Peritos aplicaram luminol na casa de Yuri em busca de evidências do crime. O produto é usado para identificar marcas de sangue mesmo que tenham sido apagadas. A polícia também aguarda o resultado da perícia para confirmar se há vestígios do sangue de Carmen na casa.

Marinha foi acionada e vai auxiliar nas buscas para localizar o corpo de Carmen. Os militares da Força vão procurar pelo corpo da jovem no rio São José dos Dourados, que banha Ilha Solteira. Segundo a PCSP, o rio passa pelos fundos de um lote que a família de Yuri possui e que ele mesmo tomava conta.

Marcos Yuri e Roberto Carvalho estão presos desde o último dia 10. Em depoimento, eles negaram participação no sumiço de Carmen.

Entenda o caso

Marcos Yuri namorava com Carmen, mas ao mesmo tempo se relacionava com Roberto Carlos, que sustentava o seu estilo de vida. Segundo o delegado Miguel Rocha, Roberto seria um "sugar daddy" [quando o mais velho da relação banca o mais novo] de Yuri. "O Roberto tem poder econômico e o Yuri não tem. Ele [Yuri] trabalhava como entregador e fazia bicos", afirmou Rocha.

Militar é apontado como cúmplice de Yuri na morte de Carmen. A Polícia Civil de São Paulo não informou há quanto tempo os dois estavam juntos, mas afirma que eles assassinaram a estudante e depois ocultaram o corpo que, até o momento, não foi encontrado.

Suspeito não queria assumir namoro

Marcos Yuri e Carmen se conheciam desde criança, segundo o irmão da vítima, Lucas Oliveira Assis. Ao UOL, ele descreveu o suspeito como um aproveitador. "Na faculdade ela fazia os trabalhos pra ele, ela cozinhava e chamava ele pra dormir em casa, pra comer, pra sair, enfim, ela meio que carregava ele nas costas, e ele só queria saber de coisas pro seu próprio benefício".

Família de Yuri era contra o namoro por Carmen ser uma mulher transexual, diz Lucas. "Era uma coisa muito discreta, os amigos nunca conviveram com Carmen e o Yuri no mesmo lugar [...] Era algo muito assim, só os dois. Era tudo muito escondido para a família [dele] não descobrir".

Relatos de Lucas se alinham à investigação policial. Segundo a polícia, o crime foi motivado pela pressão de Carmen para Marcos assumir o namoro. Por não querer tornar o relacionamento público, o suspeito teria assassinado a namorada em 12 de junho, exatamente no Dia dos Namorados.

Carmen de Oliveira Alves está desaparecida desde 12 de junho Imagem: Arquivo pessoal

Dossiê preparado pela vítima foi apagado após a morte dela, diz polícia

Carmen teria descoberto supostas práticas ilícitas de Marcos Yuri. De acordo com a polícia, a estudante encontrou evidências de crimes cometidos pelo namorado e colocou tudo em um dossiê em seu notebook, que foi deletado no dia em que ela desapareceu.

Corpo da estudante ainda não foi encontrado. Entretanto, a polícia já trata o caso como feminicídio e realiza buscas nas proximidades da casa de Yuri para localizar o corpo da jovem. Ela foi vista com vida pela última vez naquela data, após deixar o campus de Ilha Solteira da Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), onde cursava zootecnia, mesmo graduação feita por Yuri.

Yuri mora em um assentamento em Ilha Solteira, cidade localizada a 674 km de São Paulo. Para auxiliar a investigação, a Justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico da estudante e dos dois suspeitos. De acordo com a polícia, os dados do aparelho celular da vítima indicam que ela não saiu da cidade.

O pai de Carmen, Gerson, disse que precisa saber do paradeiro da filha para poder ficar em paz. "Precisamos do corpo, ou de onde que ela esteja, para a gente ficar em paz", disse ele nas redes sociais.

Que punam as pessoas que fizeram essa brutalidade com ela.

Gerson, pai de Carmen

Unesp divulgou nota em solidariedade e afirmou que a comunidade escolar está "profundamente abalada". Universidade afirmou que tem colaborado com as investigações e repudiou "toda forma de violência".

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

*Com Estadão Conteúdo