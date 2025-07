Ao menos 36 são mortos por disparos israelenses enquanto buscavam ajuda em Gaza, diz hospital

Por Hussam al-Masri

GAZA (Reuters) - Pelo menos 36 pessoas foram mortas por disparos israelenses enquanto se dirigiam a um local de distribuição de ajuda em Gaza na madrugada deste sábado, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza e o Hospital Nasser em Khan Younis.

O Exército israelense disse que disparou tiros de advertência contra suspeitos que se aproximaram de suas tropas depois que eles não atenderam aos pedidos para parar, a cerca de um quilômetro de distância de um local de distribuição de ajuda que não estava ativo no momento.

Mohammed al-Khalidi, morador de Gaza, disse que estava no grupo que se aproximava do local e não ouviu nenhum aviso antes do início dos disparos. "Pensamos que eles tinham saído para nos organizar para que pudéssemos receber ajuda, mas de repente (eu) vi os jipes vindo de um lado e os tanques do outro e começaram a atirar em nós", disse ele.

O Fundo Humanitário de Gaza, um grupo apoiado pelos Estados Unidos que administra o local de ajuda, disse que não houve incidentes ou fatalidades neste sábado e que alertou repetidamente as pessoas para não irem aos seus pontos de distribuição ao anoitecer.

"A atividade relatada das IDF (Forças de Defesa de Israel) que resultou em fatalidades ocorreu horas antes da abertura de nossas instalações e nosso entendimento é que a maioria das vítimas ocorreu a vários quilômetros de distância da instalação mais próxima da GHF", disse.

O Exército israelense disse que estava analisando o incidente.

A GHF usa empresas privadas de segurança e logística dos EUA para levar suprimentos para Gaza, contornando em grande parte um sistema liderado pela ONU que Israel alega ter permitido que militantes liderados pelo Hamas saqueassem carregamentos de ajuda destinados a civis. O Hamas nega a acusação.

A ONU considerou o modelo da GHF inseguro e uma violação dos padrões de imparcialidade humanitária, o que a GHF nega.

Na terça-feira, o escritório de direitos humanos da ONU em Genebra disse ter registrado pelo menos 875 assassinatos nas últimas seis semanas nas proximidades de locais de ajuda e comboios de alimentos em Gaza -- a maioria deles perto dos pontos de distribuição da GHF.

A maioria dessas mortes foi causada por tiros que, segundo os moradores locais, foram disparados por militares israelenses. Os militares reconheceram que civis foram feridos, dizendo que as forças israelenses receberam novas instruções com "lições aprendidas".

Pelo menos mais 50 pessoas foram mortas em outros ataques israelenses em Gaza neste sábado, segundo autoridades de saúde, incluindo em um ataque contra o chefe da polícia comandada pelo Hamas em Nuseirat, no centro de Gaza, no qual também foram mortos 11 membros de sua família.

Os militares israelenses disseram que atingiram depósitos de armas e postos de atiradores de elite dos militantes em alguns locais do enclave.

A guerra começou quando militantes liderados pelo Hamas invadiram Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas, a maioria civis, e levando 251 reféns de volta para Gaza.

Desde então, a campanha militar israelense contra o Hamas em Gaza matou cerca de 58.000 palestinos, a maioria deles civis, de acordo com autoridades de saúde, deslocou quase toda a população e mergulhou o enclave em uma crise humanitária, deixando grande parte do território em ruínas.

(Reportagem de Hussam al-Masri, em Gaza; Nidal al-Mughrabi, no Cairo, e Maayan Lubell, em Jerusalém)