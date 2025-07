Alemanha bate França nos pênaltis e vai à semifinal da Eurocopa feminina

A Alemanha bateu a França nos pênaltis (6-5 após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação) neste sábado (19), na Basileia, e vai enfrentar a Espanha na semifinal da Eurocopa feminina.

A goleira Ann-Katrin Berger foi a heroína da partida, que fechou a fase de quartas de final, ao defender as cobranças das francesas Amel Majri e Alice Sombath.

As alemãs ficaram com uma jogadora a menos desde os 13 minutos do primeiro tempo, quando a zagueira Kathrine Henrich foi expulsa por puxar o cabelo Griedge Mbock Bathy dentro da área.

A ação, além do cartão vermelho após revisão no VAR, terminou em pênalti que Grace Geyoro converteu e abriu o placar para a França, mas Sjoeke Nüsken empatou para a Alemanha marcando de cabeça dez minutos depois.

A igualdade se manteve no placar até o final do tempo regulamentar e da prorrogação no estádio St Jakob Park, que será palco da final do torneio no dia 27 de julho.

Antes disso, a seleção alemã enfrentará a Espanha, atual campeã mundial, na próxima quarta-feira, em Zurique. A outra semifinal, um dia antes, será entre Inglaterra e Itália, em Genebra.

ali-cfe-lle/dr/cl/cb

© Agence France-Presse