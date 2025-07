'Ajuda muito na dieta': creme de avelã zero açúcar é bom? Confira opiniões

A dieta não precisa ser sinônimo de restrição total ao chocolate. Uma alternativa para quem quer um doce sem sair tanto do plano alimentar é o creme de avelã com cacau da Flormel, que diz não ter adição de açúcares.

Esse creme de avelã tem mais de 2.000 avaliações de consumidores na Amazon. Confira as informações sobre o produto e as principais avaliações de quem comprou:

O que diz a Flormel sobre o creme?

Creme à base de avelã (14%) com cacau

Com zero adição de açúcares

Sem glúten e sem adoçantes artificiais

Além da avelã, também contém leite e soja

Promete ser fonte de fibras e de cálcio

Adoçado com taumatina

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o creme de avelã acumula mais de 2.000 avaliações, com nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores destacam como pontos positivos o sabor e o fato de o produto ser um aliado na dieta.

Apesar de ser zero, tem muito sabor. É delicioso! Tem gosto de uma marca de creme de avelã muito gostosa e muito famosa. Não deixa nada a desejar. Com certeza comprarei mais vezes. Valéria Moura

Não costumo avaliar, mas esse produto merece. A minha esposa amou e ajuda muito na dieta. João Vitor

A entrega foi no prazo correto e sem qualquer problema. O produto é um bom substituto para quem está de dieta, além de ser bem gostoso. Recomendo. Amanda Santana

Meu filho gosta muito de Nutella e eu estava procurando algo saudável que a substituísse. E esse creme de avelã entregou tudo: sabor e qualidade. Ele ama e, agora, só come esse. Jane Adriana Parlote Bandeira

Pontos de atenção

Contudo, alguns compradores reclamam da textura e da quantidade do creme, além de apontarem que o produto é gorduroso. Confira os comentários avaliativos:

O conteúdo da embalagem veio quase pela metade, apesar de não ter nenhum vazamento. Achei a textura muito líquida. O sabor é bom, é possível sentir o gosto da avelã, mas o adoçante que utilizam interfere no sabor. (...) Fernanda

Produto saboroso e se aproxima da Nutella, porém é mais ralo. Se fosse tão cremoso, teria avaliação máxima. Adoçado sem açúcar. Se de fato for um produto mais saudável, vale muito a pena. Thiago

Sabor muito bom, mas muito calórico e me pareceu com muita gordura. Walter Murad

O sabor não deixa nada a desejar, é como se tivesse açúcar mesmo, só achei um pouco sacanagem o potinho não vir completamente cheio. Rayssa Cristina Garcia

