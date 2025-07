Ofurô, hidro ou piscina: confira 10 hospedagens para quem busca sossego

Para quem busca sossego, contato com a natureza e um banho quente ao ar livre, hospedagens no interior como Bocaína de Minas (MG), Penedo (RJ) e Monte Alegre do Sul (SP) são opções interessantes. Esses locais costumam oferecer ofurôs, piscinas e jacuzzis em varandas com vista ou integrados aos quartos, proporcionando muito conforto durante a estadia.

As acomodações disponíveis estão no Airbnb e são indicadas para quem quer fugir da rotina e passar o inverno a dois, com amigos ou até sozinho. As avaliações são acima de 4,6 (do máximo de 5). Confira algumas opções a seguir.

Penedo (RJ)

Penedo fica a algumas horas da capital fluminense Imagem: Divulgação

Acomodação em área tranquila e com acesso facilitado ao Shopping dos Duendes por uma pequena ponte. Fica próxima das principais atrações de Penedo. Às segundas-feiras, a jacuzzi não está disponível devido à folga do responsável pelo espaço.

Nota no Airbnb: 4,74

Palavra do hóspede: "O senhor Edson, coanfitrião do imóvel, muito cordial e atencioso. Minha família teve uma ótima experiência no período do feriado, o chalé é maravilhoso, super confortável, a localização é privilegiada, muito perto do centro de Penedo, precisamente, atrás do Shopping dos Duendes, em frente a Casa do Papai Noel". (Andreza, maio de 2025).

Bocaína de Minas (MG)

Bocaína de Minas é opção certa para fugir Imagem: Divulgação Airbnb

Chalé localizado no Sítio Quinta das Flores, em Mirantão, dentro do Vale da Prata. A propriedade conta com rio, banheira no interior e hidromassagem ao ar livre. A estrutura é voltada para casais e permite observação do céu em áreas abertas.

Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "Nossa estádia foi muito gostosa, nos sentimos em casa... Deu para notar que a Paula se preocupa com o hóspede em cada pequeno detalhe. O chalé é muito aconchegante, tem horta da qual pudemos desfrutar e árvores frutíferas, cachoeira e muita privacidade...Tem tudo o que você precisar de utensílios. Vale muito a pena". (Jai, julho de 2025).

São Bento do Sapucaí (SP)

São Bento do Sapucaí fica na Serra da Mantiqueira Imagem: Divulgação Airbnb

Chalé espaçoso e bem localizado, com acesso por estrada pavimentada. Fica próximo ao centro e aos principais bairros da região.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Local limpo, bem arrumado, exatamente como estava nas fotos. Simone deixou a chave na porta para fazermos o check in, água quente, o quarto tinha até fogão. Gostei muito e recomendo". (Daniela, julho de 2025).

Petrópolis (RJ)

Petrópolis fica na serra Imagem: Divulgação Airbnb

O Sítio Boas Novas está localizado em Araras, distrito ecológico próximo a Itaipava e conhecido pela oferta gastronômica. A propriedade conta com seis chalés e fica próxima a áreas de preservação ambiental, como a Reserva de Araras e a Vida Silvestre da Maria Comprida.

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Excelente chalé! Fiquei impressionado com tamanha beleza e cuidado no chalé como um todo. Tudo muito limpinho e aconchegante. Com toda certeza voltarei mais vezes, inclusive, já com saudades de tudo e, principalmente, da hidro". (Jonathans, junho de 2025).

Paraty (RJ)

Paraty dá para visitar o ano todo Imagem: Divulgação Airbnb

Chalé de 60 m² com varanda, localizado em área integrada à natureza. A estrutura inclui banheira de hidromassagem, lareira, ar-condicionado split, Wi-Fi, frigobar, smart TV, desumidificador e mesa externa para refeições. O espaço conta, ainda, com banheiro completo, aquecimento a gás, secador de cabelo e itens de higiene pessoal.

Nota no Airbnb: 4,67

Palavra do hóspede: "Impecável! Fomos muito bem recebidos e muito bem atendidos durante toda estadia. Os chalés são muito privativos e aconchegantes. O atendimento foi muito atencioso. Foi difícil ir embora. Muito obrigado". (Marcel, julho de 2025).

Cunha (SP)

Cunha é conhecida pelo clima de montanha Imagem: Divulgação Airbnb

O Recanto da Alegria está localizado na zona rural de Cunha, a cerca de 30 minutos do centro da cidade, com acesso por 5 km de estrada de terra. A acomodação é voltada para famílias e grupos e os anfitriões disponibilizam vídeos e fotos com orientações detalhadas sobre o trajeto.

Nota no Airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: "Recomendo muito a estadia, casa estava limpa, comunicação excelente, o local é muito aconchegante, nota mil". (Kaique, maio de 2025).

Pindamonhangaba (SP)

Pindamonhangaba fica no interior de SP Imagem: Divulgação

Os seis bangalôs estão localizados no sítio Vila Serra da Luz, com 300 mil m², no bairro rural do Ribeirão Grande, em Pindamonhangaba, nas proximidades de Campos do Jordão. De 2015 a 2019, o local funcionou como pousada e, atualmente, os bangalôs foram adaptados em casas com cozinha completa e estrutura renovada.

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Minha estadia foi maravilhosa. Um final de semana com muita paz e sossego nesse lugar maravilhoso. Pessoalmente é mais incrível ainda, com lindas cachoeiras, área de lazer e acomodação impecável". (Rafaela, junho de 2025).

Monte Verde (MG)

Monte Verde é ideal para fugir do óbvio em Minas Imagem: Divulgação Airbnb

Cabana localizada em Monte Verde, com estrutura que combina elementos rústicos e modernos. Indicada para casais, a acomodação está inserida em área de natureza preservada e oferece espaço voltado ao descanso e à conexão com o entorno.

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Raro encontrar um local com preço justo que acolhe nossos pets com tanto amor, ainda mais quando é porte grande. Completamente encantada com esse lugar. Nota mil". (Cristiane, julho de 2025).

Monte Alegre do Sul (SP)

Monte Alegre do Sul é ideal para relaxar Imagem: Divulgação Airbnb

Casa localizada no loteamento Parque dos Ipês, na Serra da Mantiqueira, cercada por vegetação nativa e variedade de aves, como tucanos, pica-paus, quero-queros e beija-flores. Durante a florada dos ipês, o local oferece vista privilegiada.

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Nossa estadia foi ótima, a casa é maravilhosa, todas as fotos fazem jus e ela é ainda mais linda pessoalmente. A piscina estava gelada devido ao clima, mas conseguimos aproveitá-la mesmo assim. A localização é perfeita, beleza natural exuberante e uma tranquilidade que estávamos buscando. A cidade de Monte Alegre do Sul também foi uma surpresa, pois, apesar de pequena, é bem equipada para as necessidades do dia a dia". (Natã, março de 2025).

Capitólio (MG)

Capitólio é ótimo para um fim de semana Imagem: Divulgação Airbnb

A cabana Refúgio do Cerrado fica na Reserva Tamborete, uma fazenda com vegetação nativa de cerrado e diversas nascentes. Localizada em encosta com vista para paredões rochosos, oferece acesso a uma cachoeira exclusiva e ampla área verde.

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "A Cabana Tamborete é sinônimo de paz e sossego, é exatamente o local perfeito para pausa na rotina. A vista é deslumbrante, acompanhar o nascer e por do sol foi maravilhoso. A cabana é impecável, cozinha bem equipada, banheiro e chuveiro excelentes, cama confortável. Poder relaxar no ofurô de madeira é um diferencial". (Amanda, março de 2025).

Escolhemos cada hospedagem de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos itens oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.