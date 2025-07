Waller diz que aceitaria o cargo de chair do Fed se Trump pedir, mas até agora não houve contato--BBG

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O diretor do Federal Reserve Chris Waller disse que aceitaria o cargo de chair do banco central norte-americano se fosse solicitado pelo presidente Donald Trump, mas até o momento não houve contato com ele sobre o assunto.

"Em 2019, o presidente entrou em contato comigo e disse: 'Você aceitaria?' E eu disse que sim", disse Waller na Bloomberg Television, referindo-se à sua indicação por Trump para a diretoria do Fed.

"Se o presidente entrasse em contato comigo e dissesse: 'Quero que você sirva', eu o faria. Mas ele não entrou em contato comigo."

Os comentários de Waller surgem em meio às críticas quase diárias de Trump ao atual chair do Fed, Jerome Powell, sobre a relutância do Fed em cortar a taxa de juros devido à preocupação de que as políticas comerciais e tarifárias do governo aumentem a inflação.

Waller é favorável a um corte nos juros na reunião de julho porque acha que as tarifas provavelmente terão um impacto limitado sobre a inflação e está preocupado com o fato de a economia e as contratações do setor privado estarem começando a desacelerar.

Embora a taxa de desemprego esteja baixa, Waller disse que dados subjacentes "não estão indicando um mercado de trabalho do setor privado super saudável", e o Fed deve "se antecipar" a uma possível desaceleração das contratações.

(Reportagem de Howard Schneider)