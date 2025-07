Wall Street fecha estável em semana marcada por recordes

A Bolsa de Valores de Nova York fechou estável nesta sexta-feira (18), com leve realização de lucros após alcançar novos máximos, enquanto os investidores esperam mais detalhes sobre a política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

O índice tecnológico Nasdaq fechou em leve alta de 0,05%, aos 20.895,66 pontos, um máximo histórico pelo quarto pregão consecutivo, enquanto o ampliado S&P 500 fechou praticamente estável (-0,01%) e o Dow Jones Insdustrial recuou 0,32%.

"Vemos uma certa realização de lucros após uma semana agitada", disse à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Os investidores estão propensos à venda depois dos máximos alcançados na quinta-feira nos índices S&P 500 e Nasdaq, impulsionados por indicadores econômicos melhores que os esperados, segundo analistas do site Briefing.com.

O mercado recebeu com prazer os números de vendas no varejo em junho e de inflação para consumidores e produtores, publicados no começo da semana.

Ademais, "a confiança das famílias americanas na economia melhorou este mês devido à diminuição da pressão dos preços", explicou José Torres, da corretora Interactive Brokers.

Wall Street agora espera para ver qual rumo o Fed vai tomar em suas próximas reuniões.

Na quinta-feira, Christopher Waller, um dos governadores do banco central americano, reiterou que era preferível reduzir as taxas de juros "mais cedo que mais tarde", temendo que a instituição apenas passe a agir quando a economia começar a estagnar.

O presidente americano, Donald Trump, voltou a pedir em sua rede, Truth Social, um corte significativo das taxas de juros, com o argumento de que a economia do país está "em excelente forma" e que a inflação é "muito baixa".

Os investidores vão estar atentos às pistas que o presidente do Fed, Jerome Powell, dará em seu discurso na próxima terça-feira.

ni/rl/ag/val/rpr/am

© Agence France-Presse