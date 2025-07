Venezuela repatria sete crianças separadas de seus pais nos EUA

A Venezuela repatriou nesta sexta-feira (18) sete crianças que haviam sido separadas de seus pais durante processos de deportação dos Estados Unidos, anunciou o governo de Nicolás Maduro.

São "sete meninos e meninas" que chegaram à Venezuela vindos dos Estados Unidos, afirmou o ministro do Interior, Diosdado Cabello, ao recebê-los junto com a primeira-dama Cilia Flores no Aeroporto Internacional de Maiquetía, que serve a capital Caracas.

"São crianças que foram resgatadas do sequestro ao qual estavam submetidas", acrescentou Cabello.

Segundo o governo venezuelano, um total de 30 crianças venezuelanas foram separadas de seus pais nos Estados Unidos durante os processos de deportação conduzidos por Washington.

As sete crianças chegaram em um voo com bandeira dos EUA junto com outros 244 venezuelanos deportados da cidade de Houston.

"Todos os dias estamos fazendo algo para trazer as crianças de volta", completou o ministro.

Não há detalhes sobre quando elas foram separadas dos pais, nem sobre quantos pais ou mães já foram devolvidos à Venezuela.

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, disse em 30 de junho que as crianças foram "separadas de suas mães, de seus pais, de suas famílias, de seus avós" e "levadas a instituições onde não deveriam estar".

No mesmo dia, Nicolás Maduro pediu ajuda ao papa Leão XIV. Já na segunda-feira, afirmou que a Igreja Católica estava realizando gestões para garantir o retorno das crianças.

A Venezuela também reivindica a devolução de 252 imigrantes expulsos em março para El Salvador pelo governo do presidente americano, Donald Trump, que se baseou na Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798.

Segundo dados oficiais venezuelanos, desde fevereiro foram repatriados aos seus país de origem, a partir dos Estados Unidos e do México, um total de 8.283 migrantes.

