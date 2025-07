Trump processa Wall Street Journal por reportagem sobre Epstein e pede US$10 bilhões

Por Jonathan Stempel e Nandita Bose

NOVA YORK/WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, processou o Wall Street Journal e seus proprietários, incluindo Rupert Murdoch, nesta sexta-feira, pedindo pelo menos US$10 bilhões em danos pela reportagem do jornal de que Trump enviou a Jeffrey Epstein, em 2003, uma mensagem de aniversário que incluía um desenho sexualmente sugestivo e uma referência aos segredos que eles compartilhavam.

Trump entrou com a ação no tribunal federal do Distrito Sul da Flórida contra a Dow Jones e a News Corp., Rupert Murdoch e dois repórteres do Wall Street Journal, acusando os réus de difamação. Trump alegou ainda que eles agiram com intenção maliciosa, o que lhe causou danos financeiros e de reputação.

O presidente negou veementemente a reportagem do Journal, que a Reuters não verificou, e alertou Murdoch, fundador da News Corp, de que planejava processá-lo. A Dow Jones, controladora do jornal, é uma divisão da News Corp.

"Estou ansioso para que Rupert Murdoch testemunhe no meu processo contra ele e seu 'monte de lixo' de jornal, o WSJ. Será uma experiência interessante!!!" disse Trump em uma publicação no Truth Social na manhã desta sexta-feira.

Representantes de Dow Jones, News Corp e Murdoch não puderam ser contatados para comentar.

O financista e criminoso sexual Epstein cometeu suicídio em uma cela de prisão de Nova York, em 2019.

O caso gerou teorias da conspiração que se tornaram populares entre a base de apoiadores de Trump, que acreditavam que o governo estava encobrindo os laços de Epstein com os ricos e poderosos.

Alguns dos seguidores mais leais de Trump ficaram furiosos depois que seu governo voltou atrás na promessa de divulgar arquivos relacionados à investigação de Epstein. Um memorando do Departamento de Justiça divulgado em 7 de julho concluiu que Epstein se suicidou e afirmou que não havia "nenhuma lista incriminadora de clientes" ou evidências de que Epstein tenha chantageado pessoas importantes.

A procuradora-geral Pam Bondi havia prometido meses antes fazer revelações importantes sobre Epstein, incluindo "muitos nomes" e "muitos registros de voo".

Sob pressão para liberar os arquivos de Epstein, Trump disse na quinta-feira que ordenou que Bondi pedisse a um tribunal que divulgasse o depoimento do grande júri sobre Epstein.

Na sexta-feira, o governo dos EUA entrou com uma moção no tribunal federal de Manhattan para tornar públicas as transcrições do júri nos casos de Epstein e de sua ex-associada Ghislaine Maxwell, que em 2021 foi condenada em cinco acusações federais relacionadas ao seu papel no abuso sexual de meninas menores de idade cometido por Epstein. Ela está cumprindo uma pena de 20 anos.

"Autoridades públicas, legisladores, especialistas e cidadãos comuns continuam profundamente interessados e preocupados com o caso Epstein", disse o procurador-geral adjunto Todd Blanche no documento. "Afinal, Jeffrey Epstein é o pedófilo mais infame da história americana."

Blanche chamou as transcrições de "peças cruciais de um momento importante na história da nossa nação" e disse que "o tempo para o público adivinhar o que elas contêm deve acabar".

Ele disse que os promotores trabalhariam para suprimir todas as informações de identificação das vítimas antes de tornar qualquer material público.

CARTA INSANA

O Journal afirmou que a carta com o nome de Trump fazia parte de um livro de aniversário encadernado em couro para Epstein, que incluía mensagens de outras pessoas importantes. O jornal afirmou que a carta contém várias linhas de texto datilografado emolduradas pelo contorno de uma mulher nua, que parecia ter sido desenhado à mão com um marcador grosso. O jornal afirmou que a carta conclui com "Feliz Aniversário -- e que cada dia seja mais um segredo maravilhoso", e traz a assinatura "Donald".

As alegações de que Epstein teria abusado sexualmente de meninas tornaram-se públicas em 2006 -- após a suposta produção do livro de aniversário -- e ele foi preso naquele ano antes de aceitar um acordo judicial. Epstein morreu pouco mais de um mês depois de ser preso pela segunda vez, acusado de conspiração para tráfico sexual.

Trump, que foi fotografado com Epstein diversas vezes em situações sociais nas décadas de 1990 e início de 2000, disse a repórteres em 2019 que terminou seu relacionamento com Epstein antes que seus problemas legais se tornassem aparentes.

Em 2002, Trump, vizinho de Epstein na Flórida, foi citado na revista New York dizendo: "Conheço Jeff há 15 anos. Um cara incrível. É muito divertido estar com ele. Dizem até que ele gosta de mulheres bonitas tanto quanto eu, e muitas delas são mais jovens."

Falando a repórteres no Salão Oval em 2019, Trump disse que ele e Epstein tiveram um "desentendimento" antes do financista ser preso pela primeira vez.

Trump disse que "o conhecia como todo mundo em Palm Beach o conhecia", mas que "tive um desentendimento com ele. Não falo com ele há 15 anos. Não era fã dele, isso eu garanto".

O QUE TRANSCRIÇÕES PODERIAM MOSTRAR

A divulgação dos documentos do grande júri pode ficar aquém do que muitos apoiadores de Trump buscavam, incluindo os arquivos de casos mantidos pelo governo.

Os grandes júris analisam as provas apresentadas pelos promotores para determinar se as pessoas devem ser indiciadas por crimes. Isso inclui boatos, informações obtidas indevidamente e outras provas que os promotores não teriam permissão para apresentar no julgamento.

As transcrições dos procedimentos do grande júri geralmente são mantidas em segredo segundo as regras federais de processo penal, com exceções limitadas.

Um juiz pode permitir a divulgação de questões do grande júri em conexão com processos judiciais ou a pedido de réus que acreditem que isso poderia levar à rejeição de suas acusações.

É provável que parte do material divulgado nos procedimentos do grande júri seja redigido ou ocultado por questões de privacidade ou segurança.

(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York, Nandita Bose, Trevor Hunnicutt e Jasper Ward em Washington, Jarrett Renshaw na Filadélfia e Ismail Shakil em Ottawa; texto de Daniel Trotta)