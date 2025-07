Trump processa dono da Fox News por matéria que o liga ao caso Epstein

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, processou o bilionário Rupert Murdoch, dono do canal Fox News, após a revelação de suposta carta enviada pelo republicano ao criminoso sexual Jeffrey Epstein.

O que aconteceu

Trump também processou duas empresas de Murdoch, a News Corp e a Dow Jones, que publica o Wall Street Journal, além de dois repórteres do periódico. Ação foi registrada sob a acusação de difamação e calúnia no tribunal federal da Flórida, em Miami. As informações são da agência Reuters.

Republicano ingressou na justiça contra Murdoch e suas empresas um dia após o WSJ publicar uma "matéria explosiva" sobre a relação dele com Epstein. Ontem, o jornal divulgou uma suposta carta obscena de aniversário que teria sido escrita por Trump e enviada a Epstein em 2003.

Suposta carta escrita por Trump tinha conteúdo obsceno. De acordo com o WSJ, a missiva continha o esboço de uma mulher nua, acompanhado por uma assinatura do hoje presidente norte-americano, e a seguinte mensagem dele a Epstein: "Feliz aniversário. Que todos os dias seja outro segredo maravilhoso".

Trump afirma que a carta é "falsa, maliciosa e difamatória". O republicano demonstrou irritação com a revelação do conteúdo, que ele afirma ter sido "fabricado" pelo jornal.

Rupert Murdoch, que é um dos principais magnatas de mídia do mundo, não se manifestou sobre o processo. As empresas que fazem parte de seu conglomerado também não emitiram comunicado. O WSJ é um dos principais jornais impressos em circulação nos EUA. Murdoch também é o fundador do canal Fox News, emissora líder de audiência no país, atualmente sob o comando do filho mais velho do magnata, Lachlan Murdoch.

Trump é pressionado por aliados

Trump determinou hoje a divulgação de documentos relacionados ao caso do investidor Jeffrey Epstein, acusado de crimes sexuais. O chefe da Casa Branca pediu à procuradora-geral Pam Bondi a divulgação de todos os depoimentos "relevantes" do processo judicial relacionados a Epstein, que foi encontrado morto em sua cela em 2019, antes de ser julgado.

A decisão de divulgar os depoimentos estará "sujeita à aprovação do tribunal", declarou Trump. O movimento do presidente é uma tentativa de acalmar parte de seus apoiadores que pede maior transparência sobre a investigação dos crimes cometidos por Epstein.

'Idiotas'

A morte de Jeffrey Epstein alimentou inúmeras teorias não verificadas de que ele teria sido assassinado para evitar revelações sobre indivíduos poderosos e ricos. Uma dessas personalidades era o príncipe Andrew, irmão do rei Charles da Inglaterra, que teria feito um acordo com uma mulher, Virginia Giuffre, que o acusava de violências sexuais quando ela era ainda menor. Giuffre se suicidou aos 41 anos em abril deste ano.

Figuras próximas ao movimento "Make America Great Again", mais conhecido pela sigla MAGA, vêm fazendo campanha há anos pela publicação de uma suposta lista secreta de clientes de Epstein. Entretanto, na semana passada o Departamento de Justiça dos EUA e o FBI publicaram um relatório conjunto afirmando que não há evidências da suposta lista ou de chantagem.

Esses anúncios desencadearam uma avalanche de mensagens indignadas de contas MAGA nas redes sociais, o que irritou Trump. O presidente republicano chamou alguns de seus apoiadores de "idiotas" e pediu que virassem a página.

*Com informações da AFP