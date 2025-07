Trump pressiona por tarifa mínima de 15% a 20% sobre todos os produtos da UE, informa FT

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está pressionando por uma tarifa mínima de 15% a 20% em qualquer acordo com a União Europeia, informou o Financial Times nesta sexta-feira, acrescentando que o governo está agora analisando uma taxa tarifária recíproca que exceda 10%, mesmo que um acordo seja alcançado.

Trump também não se comoveu com a última oferta da UE de reduzir as tarifas sobre automóveis e vai manter as taxas sobre o setor em 25%, conforme planejado, disse a matéria citando fontes não identificadas.

A Reuters não pôde verificar imediatamente a matéria.

(Reportagem de Angela Christy em Bengaluru)