Trump pede liberação de documentos do grande júri no caso Epstein

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitará a um tribunal que permita a divulgação de documentos do grande júri no caso do falecido agressor sexual condenado Jeffrey Epstein, depois que alguns dos apoiadores de Trump reagiram com fúria a um relatório concluindo que não havia provas para apoiar teorias de longa data sobre o caso.

"Com base na quantidade ridícula de publicidade dada a Jeffrey Epstein, solicitei à procuradora-geral Pam Bondi que apresentasse todo e qualquer depoimento pertinente do grande júri, sujeito à aprovação do tribunal. Essa fraude, perpetuada pelos democratas, deve acabar, agora mesmo!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Pouco depois da declaração de Trump, Bondi disse no X que o Departamento de Justiça estava pronto para pedir ao tribunal na sexta-feira que liberasse as transcrições do grande júri.

"Presidente Trump - estamos prontos para pedir ao tribunal amanhã para liberar as transcrições do grande júri", escreveu Bondi.

Alguns partidários de Trump levantaram questões sobre Epstein depois que o Departamento de Justiça concluiu este mês que não havia provas para apoiar várias teorias de conspiração de longa data sobre seus clientes e a morte dele na prisão em 2019.

Bondi havia se comprometido meses antes a fazer grandes revelações sobre Epstein, incluindo "muitos nomes" e "muitos registros de voos".

Alguns partidários de Trump exigiram a divulgação de mais informações sobre Epstein, causando uma rara divisão em sua base de apoio. Trump rebateu, chamando o assunto de farsa.

As alegações de que Epstein abusou sexualmente de meninas se tornaram públicas em 2006 e ele foi preso naquele ano antes de aceitar um acordo judicial. Epstein morreu em 2019 na cadeia depois de ter sido preso pela segunda vez e acusado de conspiração para tráfico sexual.

(Reportagem de Jasper Ward e Ismail Shakil)