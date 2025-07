Trump enfrenta primeira revolta do MAGA

Do UOL

A relação de Donald Trump com sua base eleitoral mais fiel - os apoiadores do movimento Make America Great Again (MAGA) - enfrenta sua maior crise.

O motivo? A polêmica em torno da divulgação de uma suposta lista de clientes do empresário Jeffrey Epstein, condenado por exploração de prostituição e aliciamento de menores e morto na cadeia em 2019.

Ontem, o presidente americano ordenou à procuradora-geral, Pam Bondi, que divulgasse a transcrição de todos os depoimentos do processo de Epstein. Mas ele anotou que a ação está "sujeita a autorização judicial".

A ordem de Trump, via rede Truth Social, foi postada depois que o jornal Wall Street Journal afirmou que, entre os papeis de Epstein, há uma carta de Trump com o desenho de uma mulher nua e a frase: "Feliz aniversário - e que todo dia seja outro segredo maravilhoso".

Trump negou: "Eu nunca desenhei na minha vida, Eu não desenho mulheres. Não é minha linguagem. Não são minhas palavras".

Por que o caso abalou a relação de Trump com sua base? Durante anos, os principais influenciadores e porta-vozes do MAGA transformaram a divulgação da suposta lista de clientes de Epstein em bandeira da base trumpista.

O argumento era que ela revelaria a ligação de vários nomes da cúpula democrata com o magnata.

A revolta teve início na semana passada, quando Pam Bondi disse que a lista não existe. Detalhe: em fevereiro, a mesma Bondi havia dito que a lista estava "em cima da sua mesa".

Israel diz lamentar ataque à única igreja católica da Faixa de Gaza

O governo de Israel disse ontem que "lamenta profundamente" o ataque à única igreja católica da Faixa de Gaza, a Sagrada Família, que deixou três mortos e vários feridos, incluindo o padre Gabriel Romanelli.

O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alega que o templo foi atingido por um "disparo fora do alvo".

"Israel está investigando o incidente e continua comprometido com a proteção de civis e locais sagrados", acrescentou o gabinete em comunicado.

É a mesma explicação que Israel usou para o ataque que matou sete crianças e outras quatro pessoas palestinas em um ponto de coleta de água no domingo.

Em comunicado, o Vaticano afirmou que a "Diocese de Roma está profundamente entristecida: a estratégia israelense não poupou nem mesmo a Paróquia Latina da Sagrada Família".

CBS anuncia fim do Late Show em meio a aproximação com Trump

O apresentador Stephen Colbert anunciou ontem que o programa Late Show, da rede CBS, será encerrado em maio, depois de 33 anos no ar.

Em nota, a empresa afirmou que a decisão foi tomada por motivos "puramente financeiros" e "não tem relação com a qualidade ou conteúdo" do programa.

Nem todo mundo acreditou na explicação.

Na rede social X, a senadora democrata Elizabeth Warren escreveu que a "América merece saber se o show foi cancelado por motivos políticos".

Colbert, que assumiu o lugar de David Letterman em 2015, é um dos principais críticos de Donald Trump na TV americana.

Recentemente, a CBS fechou um acordo com Donald Trump e pagou US$ 16 milhões ao presidente para encerrar um processo judicial movido por ele.

Na ação, Trump questionava a edição da entrevista de sua adversária, Kamala Harris, ao programa 60 Minutes durante a campanha eleitoral.

A empresa dona da CBS, a Paramount, também depende da aprovação do governo Trump para a fusão em negociação com a Skydance Media.

Por outro lado, os programas noturnos da TV aberta americana sofrem com a concorrência dos serviços de streaming. Segundo o New York Times, a receita publicitária do segmento caiu 50% nos últimos sete anos.

As intimidações dos Estados Unidos são de um estilo mafioso Francesca Albanese, relatora especial da ONU para os Territórios Palestinos, que recebeu sanções dos EUA por criticar Israel, em entrevista ao jornal El País

