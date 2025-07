Trump culpa diretoria do Federal Reserve por Powell e taxa de juros

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou nesta sexta-feira as autoridades do Federal Reserve ao reiterar suas críticas ao chair do banco central norte-americano, Jerome Powell, e pedir novamente taxa de juros mais baixa.

"E a diretoria do Fed não fez nada para impedir que esse 'idiota' prejudique tantas pessoas. Em muitos aspectos, a diretoria é igualmente culpada!", escreveu Trump em sua plataforma de mídia social.

As autoridades do Fed se reúnem no final deste mês para deliberar sobre a taxa de juros.

(Reportagem de Susan Heavey)