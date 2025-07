Trump ameaça processar dono da Fox News após reportagem explosiva sobre o escândalo Epstein

Donald Trump ameaçou nesta sexta-feira (18) processar Rupert Murdoch após a publicação na véspera pelo Wall Street Journal, propriedade do magnata da mídia, de uma reportagem explosiva atribuindo ao presidente norte-americano uma carta obscena supostamente enviada a Jeffrey Epstein em seu aniversário de 50 anos, no início dos anos 2000, quando o chefe de Estado atuava no setor imobiliário. Há seis meses, Trump alimenta uma guerra hostil contra a imprensa, alerta a ONG Repórteres Sem Fronteiras.

Murdoch também é o fundador da Fox News, emissora líder de audiência nos EUA, atualmente sob o comando do filho do magnata, Lachlan Murdoch.

Trump determinou nesta sexta-feira (18) que sua procuradora-geral solicite a divulgação de documentos no caso do investidor Jeffrey Epstein, acusado de crimes sexuais. O chefe da Casa Branca também pediu à procuradora-geral Pam Bondi a divulgação de todos os depoimentos "relevantes" do processo judicial relacionados a Epstein, que foi encontrado morto em sua cela em 2019, antes do julgamento.

Bondi confirmou que está preparada para pedir a um tribunal nesta sexta-feira que levante o sigilo sobre os depoimentos do grande júri neste caso.

No sistema judiciário dos Estados Unidos, esse grupo de cidadãos, selecionado aleatoriamente, intervém durante a investigação e analisa as provas e os depoimentos para decidir sobre uma possível acusação.

A decisão de divulgar os depoimentos estará "sujeita à aprovação do tribunal", declarou Donald Trump na noite de quinta-feira (17).

Mas esses documentos "serão referentes apenas a Epstein e (Ghislaine) Maxwell", sua ex-parceira agora condenada, e não a outros, afirmou Daniel Goldman, congressista democrata e ex-promotor federal, na rede social X.

O presidente dos EUA está em apuros há mais de uma semana. Alguns de seus apoiadores acusam seu governo de tentar abafar o assunto.

"Idiotas"

A morte de Jeffrey Epstein, encontrado enforcado em sua cela, alimentou inúmeras teorias não verificadas de que ele teria sido assassinado para evitar revelações sobre indivíduos poderosos e ricos. Uma dessas personalidades era o príncipe Andrew, irmão do rei Charles da Inglaterra, que teria feito um acordo com uma mulher, Virginia Giuffre, que o acusava de violências sexuais quando ela era ainda menor. Giuffre se suicidou aos 41 anos em abril deste ano.

Figuras próximas ao movimento "Make America Great Again", mais conhecido pela sigla MAGA, vêm fazendo campanha há anos pela publicação de uma suposta lista secreta de clientes de Epstein. Mas, há cerca de dez dias, o Departamento de Justiça e o FBI publicaram um relatório conjunto afirmando que não há evidências da suposta lista ou de chantagem.

Esses anúncios desencadearam uma avalanche de mensagens indignadas de contas "MAGA" nas redes sociais, o que irritou Trump. O presidente republicano chamou alguns de seus apoiadores de "idiotas" e pediu que virassem a página.

Desenho obsceno e ameaças

Nesse contexto, o artigo publicado na noite de quinta-feira pelo Wall Street Journal alimenta a polêmica.

O jornal afirma que, em 2003, por ocasião do aniversário do financista, Ghislaine Maxwell solicitou a colaboração de dezenas de amigos próximos, incluindo Donald Trump.

A carta, escrita em nome do magnata, inclui várias linhas de texto digitado, cercadas por um esboço de uma mulher nua, aparentemente desenhado com um pincel atômico, segundo o jornal, que afirma ter visto a carta, mas não a reproduziu.

Trump rapidamente chamou o artigo de "falso, malicioso e difamatório" e garantiu que processaria "sem demora" o jornal, seu grupo News Corp. e Rupert Murdoch, um conservador que também é dono da Fox News.

Seis meses acuando a imprensa

Nos primeiros seis meses de seu segundo mandato, o presidente americano se destacou como "um dos maiores defensores" de um movimento mundial hostil aos meios de comunicação, afirmou nesta quinta-feira (17) a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

Desde que assumiu a Casa Branca em 20 de janeiro, Trump vem multiplicando os "ataques verbais" e as medidas para "limitar" a liberdade de imprensa nos Estados Unidos, inspirando-se em "regimes autoritários" e também os influenciando, estimou a RSF em um comunicado.

"Várias dessas táticas não são nada novas, fazem parte do manual dos predadores da imprensa em todo o mundo. Mas, claramente, Trump amplificou esse fenômeno, encorajando e inspirando outros líderes a atacarem seus meios nacionais", declarou Clayton Weimers, diretor da RSF para os Estados Unidos.

Golfo do México

Em fevereiro, a Casa Branca restringiu o acesso da agência de notícias Associated Press (AP) porque a empresa se recusava, e continua se recusando, a usar o nome "Golfo da América" em vez de "Golfo do México", como exige o léxico 'trumpista'.

A administração Trump também busca desmantelar o sistema audiovisual público e anunciou o fechamento, contestado nos tribunais, das rádios internacionais Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty e Radio Free Asia.

Essa medida privaria centenas de milhões de ouvintes no mundo de "informações confiáveis" e favoreceria assim o crescimento dos canais de "propaganda" de "regimes autoritários como Rússia e China", apontou a RSF.

O governo americano prevê ainda a eliminação de fundos federais destinados às rádios e televisões públicas NPR e PBS, respectivamente, bem como a várias estações locais afiliadas.

Além disso, o presidente processou a emissora privada CBS e o jornal The Des Moines Register por uma cobertura midiática que considerava tendenciosa contra ele, usando assim o sistema judicial para tentar silenciar os meios de comunicação, continua a ONG, que também vê paralelos com a Hungria de Viktor Orbán ou El Salvador de Nayib Bukele.

(com AFP)