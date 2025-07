Tomar colágeno realmente retarda o envelhecimento da pele?

Se você já passou dos 30, é provável que tenha ouvido alguém recomendar colágeno para manter a pele jovem, firme e sem rugas. A promessa parece tentadora: algumas cápsulas por dia e pronto, adeus flacidez. Mas será que o colágeno funciona mesmo ou é só mais uma tendência de beleza?

Antes de chegar à resposta, vale entender melhor o que é essa substância. O colágeno é uma proteína produzida naturalmente pelo corpo, responsável por dar estrutura e firmeza não só à pele, mas também aos tendões, articulações, cartilagens, músculos, ossos e até vasos sanguíneos. Ele representa cerca de 30% de todas as proteínas do corpo humano — ou seja, é uma peça-chave na nossa "engrenagem biológica".

Com o passar do tempo, porém, o corpo começa a produzir cada vez menos colágeno, o que contribui para sinais visíveis de envelhecimento, como rugas, linhas de expressão e perda de elasticidade. No entanto, vale ressaltar que fatores externos como exposição solar excessiva, má alimentação, estresse e tabagismo também podem acelerar essa perda, levando ao envelhecimento precoce.

Sim, o colágeno pode ajudar -- mas não qualquer colágeno

Agora a pergunta de ouro: tomar colágeno ajuda a melhorar a pele?

Sim, ajuda --desde que seja o tipo certo.

A forma com benefícios comprovados para isso é a suplementação oral de colágeno hidrolisado, também chamado de peptídeos de colágeno. Nessa versão, a cadeia de aminoácidos da proteína é quebrada em fragmentos menores, que o intestino consegue absorver e distribuir pelo corpo. Já o colágeno não hidrolisado, presente em alimentos como mocotó, por exemplo, é uma molécula de alto peso, que não consegue ser absorvida e não tem papel biológico.

Estudos clínicos apontam resultados animadores com o uso contínuo de peptídeos de colágeno por 8 a 12 semanas: E, segundo o FDA (o órgão regulador de alimentos e medicamentos dos EUA), os peptídeos de colágeno são considerados GRAS (Generally Recognized As Safe), ou seja, geralmente seguros para consumo, sem contraindicações conhecidas.

Imagem: Getty Images

Mas o colágeno não faz milagre sozinho

Embora tomar o colágeno ajude na elasticidade e na hidratação na pele, somente a suplementação oral não é suficiente para repor tudo o que é perdido com o envelhecimento.

Ou seja, se o que incomoda é o bigode chinês, a flacidez do pescoço ou as rugas da testa, o colágeno pode colaborar, mas o resultado só será mais nítido se associado a outros tratamentos estéticos.

E se você não quiser gastar com estética?

Nem tudo está perdido. Uma das formas mais simples (e baratas) de preservar o colágeno natural do corpo é algo que muita gente ainda negligencia: usar protetor solar todos os dias, mesmo em dias nublados ou dentro de casa.

A exposição ao sol sem proteção é uma das maiores causas da degradação do colágeno. Portanto, incluir esse hábito na rotina pode prevenir muito do que você tentaria reverter com suplementos e procedimentos.

Caso você esteja pensando em tomar colágeno para melhorar a pele, é importante buscar a ajuda de um médico dermatologista para que ele avalie o seu caso, te ajude na decisão, te oriente na indicação de qual usar, por quanto tempo e o que esperar do tratamento.

*Com informações de reportagem publicada em 04/08/2021