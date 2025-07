'Toc, toc, toc': Joice Hasselman provoca Bolsonaro e revive meme

Antiga aliada de Jair Bolsonaro (PL), a ex-deputada federal Joice Hasselmann usou as redes sociais para ironizar o ex-presidente, alvo de um mandado de busca e apreensão realizado pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira, 18.

"Toc, toc, toc, três batidinhas na porta, e no outro lado, Bolsonaro pergunta: quem é? E a resposta é: é a Polícia Federal", disse a ex-deputada em vídeo publicado nas suas redes sociais.

Na legenda, Joice diz que "falta" o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos desde fevereiro, ser alvo da PF. No vídeo, Joice reproduziu o meme que ela mesma deu origem, em discurso na tribuna da Câmara dos Deputados em 2022.

A operação contra Jair Bolsonaro foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou medidas restritivas ao ex-presidente, entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

A PF apontou que Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, e disse que as ações poderiam caracterizar crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional.

Na decisão, o STF destacou que as medidas cautelares foram impostas já que o ex-presidente e seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), atualmente vivendo nos Estados Unidos, estariam atuando para tentar obstruir o curso do processo.

Além da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro precisa se submeter a recolhimento domiciliar das 19h às 7h, em dias úteis, e durante todo o final de semana.

O ex-presidente também foi proibido de acessar redes sociais e não poderá se comunicar com diplomatas ou embaixadores estrangeiros, nem com outros réus e investigados pelo STF.

Os mandados da Polícia Federal foram cumpridos na casa do ex-presidente e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL), legenda de Bolsonaro, em Brasília.

Antiga aliada de Jair Bolsonaro (PL), a ex-deputada federal Joice Hasselmann usou as redes sociais para ironizar o ex-presidente, alvo de um mandado de busca e apreensão realizado pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira, 18.

"Toc, toc, toc, três batidinhas na porta, e no outro lado, Bolsonaro pergunta: quem é? E a resposta é: é a Polícia Federal", disse a ex-deputada em vídeo publicado nas suas redes sociais.

Na legenda, Joice diz que "falta" o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos desde fevereiro, ser alvo da PF. No vídeo, Joice reproduziu o meme que ela mesma deu origem, em discurso na tribuna da Câmara dos Deputados em 2022.

A operação contra Jair Bolsonaro foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou medidas restritivas ao ex-presidente, entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

A PF apontou que Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, e disse que as ações poderiam caracterizar crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional.

Na decisão, o STF destacou que as medidas cautelares foram impostas já que o ex-presidente e seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), atualmente vivendo nos Estados Unidos, estariam atuando para tentar obstruir o curso do processo.

Além da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro precisa se submeter a recolhimento domiciliar das 19h às 7h, em dias úteis, e durante todo o final de semana.

O ex-presidente também foi proibido de acessar redes sociais e não poderá se comunicar com diplomatas ou embaixadores estrangeiros, nem com outros réus e investigados pelo STF.

Os mandados da Polícia Federal foram cumpridos na casa do ex-presidente e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL), legenda de Bolsonaro, em Brasília.