Sem citar STF, Tarcísio fala em 'sucessão de erros' e defende Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se manifestou em apoio a Jair Bolsonaro (PL) após a operação da Polícia Federal. Agentes cumpriram mandados de busca na casa do ex-presidente em Brasília e no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Aliado de Bolsonaro, Tarcísio disse que "humilhações trazem tristeza, o tempo trará a justiça." Ele saiu em defesa de Bolsonaro: "Coragem é um atributo que quem conhece Jair Bolsonaro sabe que nunca lhe faltou. Não faltou quando atentaram contra a sua vida. Não faltou para lidar com as crises sem precedentes que este país passou quando ele era presidente. Não faltou para defender a liberdade, valores, ideais e combater injustiças. E não vai faltar agora, pois ele sabe que estamos e seguiremos ao seu lado."

Coragem é um atributo que quem conhece Jair Bolsonaro sabe que nunca lhe faltou. Não faltou quando atentaram contra a sua vida. Não faltou para lidar com as crises sem precedentes que este país passou quando ele era presidente. Não faltou para defender a liberdade, valores,? -- Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) July 18, 2025

Governador comentou ainda a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes que o impede Bolsonaro de se comunicar com o filho. "Não conheço ninguém que ame mais este país, que tenha se sacrificado mais por uma causa, quanto Jair Bolsonaro. Não imagino a dor de não poder falar com um filho." Bolsonaro também foi proibido por Moraes.

Sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho, escreveu Tarcísio. O governador não citou diretamente o STF em sua declaração, nem o ministro Alexandre de Moraes. Ele, entretanto, cobrou "eleições livres" —Tarcísio é criticado frequentemente pela direita bolsonarista pela falta de posicionamento mais duro contra o Supremo.

O governador de São Paulo é um dos apadrinhados políticos de Bolsonaro. Ele é um dos nomes defendidos por parte da direita para ser candidato à Presidência da República em 2026. Tarcísio sofreu desgaste político após defender o aliado quando o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que instalaria taxação de 50% sobre produtos importados do Brasil.