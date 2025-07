Shows de reencontro do Oasis geram 1 bilhão de libras para economia do Reino Unido

A turnê de reencontro da banda Oasis está impulsionando significativamente a economia do Reino Unido. Enquanto o grupo britânico segue com shows neste fim de semana em Manchester, os números impressionam: mais de 1 bilhão de libras esterlinas já foram injetadas na economia local e nacional. O fenômeno musical está se transformando em um verdadeiro motor econômico para o país.

Manchester, cidade natal dos irmãos Liam e Noel Gallagher, se prepara para um dos eventos culturais mais aguardados do ano: os shows da turnê "Oasis Live 25", que devem atrair cerca de 500 mil fãs do mundo todo. O reencontro não representa apenas um grande momento para a música, mas também um enorme impacto econômico.

Os hotéis estão lotados, com os preços das diárias multiplicados por cinco, os bares estão cheios, as lojas com produtos do grupo são tomadas por consumidores, e a cidade inteira aproveita o crescimento da chamada "economia da experiência". Os visitantes estendem a estadia, visitam locais emblemáticos ligados à banda, consomem bastante e movimentam o turismo musical, o que gera milhões de libras em receitas para a cidade.

Segundo um estudo do banco Barclays, os fãs estão gastando, em média, 766 libras esterlinas cada um para assistir a um dos 17 shows da turnê no Reino Unido ? o que representa um total de 1,06 bilhão de libras injetadas na economia britânica. Esses gastos vão muito além dos ingressos, abrangendo hospedagem, alimentação, transporte, roupas e produtos oficiais da banda.

Economia local reforçada

O mais notável é que cerca de 58% desse valor permanece nas economias regionais, fortalecendo pequenos negócios, hotéis, táxis e comércios locais, criando um efeito multiplicador relevante.

Além disso, a volta do Oasis contribui para reforçar o soft power britânico. Nos anos 1990, Liam e Noel Gallagher já eram símbolos da chamada "Cool Britannia", uma onda cultural que ajudou a modernizar e dinamizar a imagem do Reino Unido.

A turnê atual é uma extensão desse legado. Com o crescimento econômico estagnado em torno de 1%, esse aumento pontual de consumo representa um alívio, semelhante ao impacto da turnê de Taylor Swift nos Estados Unidos, que movimentou cerca de US$ 5 bilhões na economia americana.

E a jornada da banda está apenas começando. Após os shows em Manchester, o Oasis seguirá para a América do Norte, Ásia e Austrália, o que pode ampliar ainda mais o impacto econômico global da turnê. Assim, o "Oasis Live 25" pode se tornar o "Wonderwall" ("Muro Mágico", um dos grandes sucessos da banda) econômico que o Reino Unido tanto precisava.

(com AFP)