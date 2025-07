Seleção masculina de vôlei mira ponta da 1ª fase da Liga das Nações

Tanto Flávio como Alan, aliás, foram poupados por Bernardinho da lista de relacionados para o duelo com a Turquia. Eles, porém, podem retornar ao time contra a Alemanha. O ponteiro Maicon e o central Thiery, que ficaram fora do confronto diante do Japão, estão novamente à disposição do treinador.

O Brasil divide com França e Polônia o posto de país que mais vezes alcançou o mata-mata da Liga das Nações masculina. Nas sete edições anteriores, a equipe chegou às quartas em seis ocasiões. A seleção ficou com o título em 2021, quando superou os poloneses na final, em Rimini, na Itália. Flávio, Alan, o líbero Maique e o ponteiro Lucarelli, que integram o elenco atual, estiveram naquela conquista.