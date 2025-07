Sefcovic teve conversas "intensas" sobre comércio em Washington, diz porta-voz da UE

BRUXELAS (Reuters) - O comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, manteve negociações "intensas" com seus pares norte-americanos em Washington nesta semana, disse um porta-voz da União Europeia nesta sexta-feira, sem fornecer detalhes.

"Essa foi mais uma ocasião para buscar uma solução negociada", disse o porta-voz Olof Gill sobre as reuniões de Sefcovic com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e com o representante Comercial, Jamieson Greer.

"A última milha é sempre a mais desafiadora e, em nossa opinião, somente os esforços genuínos e combinados de ambos os lados podem nos levar à linha de chegada."

Sefcovic informará os representantes dos países da UE em Bruxelas sobre as discussões ainda nesta sexta-feira.

(Reportagem de Bart Meijer)