Se razão a fundo de tarifas for política, não tem jeito e é inegociável, diz Roberto Giannetti

O head de Comércio Exterior do Lide, Roberto Giannetti, afirmou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que uma questão que preocupa o grupo de empresários é a "interferência indevida do governo americano em assuntos internos do Brasil". Segundo ele, se a razão a fundo da política tarifária de Donald Trump for política, não será possível realizar negociações entre os dois países, apesar não ser o cenário base do grupo empresariado.

"Se essa for a razão a fundo, então não tem jeito. Aí é inegociável", disse, cravando, contudo, que o tema político não foi abordado na reunião entre empresários nesta sexta-feira, 18.

Neste sentido, Giannetti afirma que o acirramento da discussão política não colabora com uma solução econômica, que precisa ser feita com bases técnicas e racionais - e, segundo ele, foi o foco do encontro organizado pelo Lide. Desta reunião, foram levantados pontos para uma "agenda positiva" que deve ser encaminhada ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Dentro desta agenda positiva, o head de Comércio Exterior do Lide aborda que há propostas como: diminuir barreiras tarifárias e não tarifárias com os EUA, ajustes na seção 301, que trata de questões relacionadas a serviços de inteligência artificial e tecnologia da informação que interessam principalmente às big techs; e um acordo de não tributação de investimentos tanto por parte do Brasil quanto dos EUA.

Participaram da reunião do Lide desta sexta-feira empresários de diversos setores, como Henrique Meirelles (ex-ministro e ex-BC); Caio Megale (XP); Luiz Fernando Furlan (BRF); Nayana Rizzo (AWS); Fernando de Paula (McDonalds); Rodrigo Simonato (Tereos); Guilherme Bastos (FGV); Haroldo Silva (Abit); José Velloso (Abimaq); Tirso Meirelles (Sebrae); Julio Serson (Grupo Vila Rica); Marcos Gouvêa de Souza (Gouvea Ecosystem); Roberto Paranhos (Índia Chamber); Heleno Torres (ADV); João Doria (Lide); João Doria Neto (Lide); Juliana Villano (Embraer).