Se estiver com a saúde e a disposição de hoje, serei candidato em 2026, diz Lula

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que, se estiver no próximo ano com a mesma condição de saúde e disposição atuais, vai se candidatar à reeleição no pleito presidencial de 2026.

Falando em visita a um trecho da Transnordestina, na cidade de Missão Velha, no Ceará, Lula afirmou, entretanto, que deve tomar uma decisão somente no próximo ano, depois de "conversar com sua consciência", acrescentando que não permitirá o retorno ao poder daquele "bando de maluco".

"Se eu tiver com a saúde que eu estou hoje ou a disposição que eu estou hoje, vocês podem ter certeza que eu serei candidato outra vez", disse Lula. "Porque eu não vou entregar esse país de volta para aquele bando de maluco que quase destruiu esse país."

Em seu discurso, Lula não comentou sobre a determinação pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta de uma série de medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu sob acusação de tentativa de golpe de Estado, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

(Reportagem de Fernando Cardoso, em São Paulo)