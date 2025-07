Sakamoto: Bolsonaro sabe o que fez, por isso não duvida que será condenado

Alvo de ação da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não tem dúvida de que será condenado e preso pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Para o colunista, a declaração reflete que, na verdade, Bolsonaro sabe o que fez, e por isso não duvida de sua condenação. "Essa é a certeza que ele tem", disse o colunista no UOL News 2ª Edição.

Raramente eu concordo com opiniões do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas neste caso eu concordo com ele, sim. Não, a certeza que ele tem de que ele será condenado é que ele sabe muito bem o que ele fez.

Leonardo Sakamoto

O ex-presidente foi levado à sede da PF em Brasília. No local, ele colocou tornozeleira eletrônica por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Bolsonaro foi proibido pelo ministro de acessar as redes sociais e de falar com o filho Eduardo Bolsonaro, que também é investigado.

As medidas cautelares determinam também que Bolsonaro terá de ficar em casa entre 19h e 6h e nos fins de semana. Ele também está proibido de ter contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros. O ex-presidente é réu no processo que investiga uma tentativa de golpe de Estado.

Sakamoto disse que a situação que Jair Bolsonaro está vivendo hoje é fruto do que ele vem construindo ao decorrer dos últimos anos, culminando com a tentativa de golpe de Estado.

Desde 2021, com ataques às urnas eletrônicas ele vem pavimentando a situação que ele está vivendo hoje. Ele construiu o momento em que está hoje, o 8 de Janeiro foi uma cereja do bolo, mas nem de longe foi o mais importante em tudo que aconteceu.

O que está acontecendo agora não é um conluio, o que está acontecendo agora não é uma conspiração, o que está acontecendo agora é: finalmente a justiça está processando um grupo de pessoas que ousou atacar a democracia brasileira.

Existem várias formas de dar um golpe e Jair Bolsonaro tentou uma delas. Infelizmente para ele e felizmente para o Brasil, não conseguiu, e é por isso que ele não teve o apoio do Exército e da Aeronáutica, mas ele tentou.

Leonardo Sakamoto

