SAIBA MAIS-Donald Trump, Jeffrey Epstein e a polêmica do MAGA

WASHINGTON (Reuters) - O suicídio de Jeffrey Epstein, financista e criminoso sexual em 2019, em uma cela de prisão de Nova York, gerou teorias da conspiração, alimentadas pelo movimento conservador MAGA ("Make America Great Again", "Faça os EUA Grandes Novamente") do presidente norte-americano, Donald Trump, de que ele teria sido morto por uma de suas conexões famosas.

Veja a seguir alguns fatos sobre Epstein e a controvérsia atual.

QUEM É JEFFREY EPSTEIN?

Nascido no Brooklyn, Epstein, um ex-professor de matemática do ensino médio que mais tarde fundou empresas de consultoria e gestão financeira, cultivava relações com ricos e famosos.

Ele era conhecido por socializar com políticos e membros da realeza, incluindo Trump, o ex-presidente democrata dos EUA Bill Clinton, o cofundador da Microsoft, Bill Gates, e o príncipe Andrew do Reino Unido. Alguns amigos e clientes voavam em seu avião particular e visitavam suas ilhas no Caribe.

Trump conheceu Epstein socialmente na década de 1990 e no início dos anos 2000. Durante o julgamento de 2021 da associada de Epstein, Ghislaine Maxwell, o piloto de longa data do financista, Lawrence Visoski, testemunhou que Trump voou no avião particular de Epstein várias vezes. Trump negou estar no avião.

DO QUE EPSTEIN FOI ACUSADO?

Em 2008, Epstein se declarou culpado de uma acusação de prostituição no Estado da Flórida, depois que os promotores federais concordaram em não acusá-lo de tráfico sexual de menores. Ele cumpriu 13 meses de prisão e foi obrigado a se registrar como agressor sexual. Essa punição agora é amplamente considerada muito branda.

Em julho de 2019, o Departamento de Justiça acusou Epstein de tráfico sexual de menores, inclusive de explorar e abusar sexualmente de dezenas de meninas em Nova York e na Flórida entre 2002 e 2005. Ele se declarou inocente.

Epstein morreu em 10 de agosto de 2019, aos 66 anos de idade, enforcando-se em uma cela da prisão de Manhattan, segundo concluiu uma autópsia. Ele nunca foi julgado pelas acusações de 2019.

QUAL É A ATUAL CONTROVÉRSIA SOBRE EPSTEIN?

Embora o médico legista-chefe da cidade de Nova York tenha determinado que a morte de Epstein foi um suicídio por enforcamento, os laços de Epstein com pessoas ricas e poderosas levaram à especulação de que uma ou mais delas queriam que ele fosse silenciado.

Em várias entrevistas, Trump deixou em aberto a possibilidade de Epstein não ter morrido por suicídio. Durante a campanha presidencial de 2024, quando perguntado na Fox News se ele tornaria públicos os arquivos de Epstein, Trump disse: "Sim, sim, eu faria isso".

Em fevereiro, a Fox News perguntou à procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, se o Departamento de Justiça divulgaria a lista de clientes de Epstein, e ela disse: "Está na minha mesa agora para ser analisada".

Alguns dos seguidores mais leais de Trump ficaram furiosos depois que seu governo reverteu o curso de sua promessa. Um memorando do Departamento de Justiça divulgado em 7 de julho concluiu que Epstein se matou e disse que não havia "nenhuma lista de clientes incriminadora" ou evidência de que Epstein tenha chantageado pessoas importantes.

As demandas de partidários de Trump por mais documentos relacionados a Epstein causaram uma rara fratura na base do presidente. Os partidários, inspirados por apresentadores de talk shows e podcasters conservadores, disseram que o governo federal está ocultando registros para proteger pessoas ricas e influentes com vínculos com Epstein.

Tentando conter as consequências, Trump defendeu Bondi e acusou seus apoiadores em uma postagem no Truth Social de terem caído em uma farsa, chamando-os de "fracos" que estavam ajudando os democratas.

Como a reação de sua base não diminuiu, em 17 de julho, Trump solicitou que Bondi pedisse a um juiz federal que liberasse as transcrições do grande júri relacionadas à acusação de Epstein em 2019.

O QUE ACONTECE A SEGUIR?

Mesmo que Bondi peça ao juiz para liberar as transcrições do grande júri, a decisão final cabe ao juiz.

As transcrições dos procedimentos do grande júri são geralmente mantidas em sigilo de acordo com as regras de procedimento criminal federal, com exceções limitadas.

Se um juiz concordar em liberar as transcrições, é provável que algum material seja redigido ou ocultado devido a questões de privacidade ou segurança.

(Reportagem de Doina Chiacu, em Washington, e Jonathan Stempel, em Nova York)