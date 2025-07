Saab supera em lucro no 2º trimestre e eleva previsão de vendas para 2025

A Saab, empresa sueca criadora de sistemas de defesa e segurança aeroespacial, elevou a previsão de vendas para 2025 e espera um crescimento orgânico das vendas de 16% a 20%, em comparação com 12% a 16% projetados anteriormente. O aumento da projeção aconteceu após a companhia observar crescimento em todos os seus negócios durante o segundo trimestre, com destaque particular para sua unidade que produz sistemas de mísseis e armas de combate terrestre.

A Saab ainda espera que o crescimento da receita operacional em 2025 seja superior ao crescimento orgânico das vendas, com fluxo de caixa operacional positivo.

O lucro líquido no trimestre subiu para 1,53 bilhão de coroas (US$ 156,9 milhões) em comparação com 1 bilhão de coroas no mesmo período do ano anterior e acima da previsão de analistas da FactSet de 1,29 bilhão de coroas. As vendas aumentaram 30% para 19,79 bilhões de coroas, também maiores do que as expectativas de 18,11 bilhões de coroas.

"Para gerenciar o rápido crescimento e manter nossa vantagem competitiva, estamos priorizando investimentos aumentados em P&D, focando em novas tecnologias orientadas por software e construindo uma organização para impulsionar a transformação digital", disse o CEO da Saab, Micael Johansson.Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.