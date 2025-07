Rússia faz ataque em massa com drones em Odessa, na Ucrânia, diz prefeito

(Reuters) - Forças russas realizaram um ataque em massa com drones no porto ucraniano de Odessa, no Mar Negro, na manhã de sábado (ainda sexta-feira no Brasil), incendiando pelo menos um prédio de apartamentos de vários andares, disse o prefeito da cidade.

Hennady Trukhanov, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram, disse que pelo menos 20 drones convergiram para a cidade, um alvo frequente de ataques russos.

"Estruturas civis foram danificadas como resultado do ataque", escreveu Trukhanov. "Um prédio de apartamentos está em chamas. Equipes de resgate estão retirando pessoas das chamas."

Imagens online mostraram um incêndio perto do topo de um prédio e fumaça saindo das janelas. Equipes de bombeiros foram vistas se posicionando ao lado dos prédios.

(Reportagem de Ron Popeski)