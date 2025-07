PT lidera gastos nas redes e vive batalha de hashtags com a direita

Impulsionando conteúdos sobre a aliança entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Donald Trump, o PT iniciou uma disputa de hashtags para melhorar a imagem pública do presidente Lula (PT).

O que aconteceu

PT gastou R$ 437.342 em impulsionamentos nas redes no último mês. Os dados foram divulgados pela Meta e se referem ao período entre 14 de junho e 13 de julho. A empresa é responsável por plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp.

Publicações que associam Bolsonaro a Trump foram destaques entre os impulsionamentos. Um dos posts mais promovidos pelo partido, afirmando que "a família Bolsonaro não passa de marionete dos EUA", recebeu sozinho pelo menos R$ 60 mil em impulsionamento no Facebook e Instagram nos últimos seis dias.

Investigação dos EUA sobre o Pix mobiliza redes pró-Lula

Parte da ofensiva do PT nas redes começou após reclamações de Donald Trump contra o Pix. A hashtag pró-governo #BolsoTrumpContraOPix chegou ao quinto lugar nos trending topics do X.

Foram mais de 538 mil menções em menos de 24 horas, segundo levantamento feito pela Nexus. Parte das publicações foi movimentada pelo grupo "Pode Espalhar", criado por petistas, onde influenciadores de esquerda se mobilizam para disputar narrativas nas redes.

Desta vez, um banco de imagens e vídeos foi criado para ser usado nas redes com a hashtag. Jair Bolsonaro é quem mais aparece nas imagens, ao lado de Donald Trump.

Bolsonaro é quem mais aparece em banco de fotos e vídeos de grupo de militantes da esquerda Imagem: Reprodução

Em resposta, a direita impulsionou a hashtag #PTContratou Robôs, que alcançou o 15º lugar no mesmo ranking. O termo acumulou 666 mil menções, segundo levantamento da Nexus. "A ordem dos Trending Topics respeita uma série de variáveis, além do número de citações ao termo, como o fator novidade", explica a empresa de tecnologia responsável pelo monitoramento.

Postagens sobre Pix e EUA geraram 41 milhões de impressões. A análise contabilizou pelo menos 315 mil publicações em português, feitas por 58 mil usuários, entre os dias 15 e 17 de julho.

Card do governo "O Pix é nosso, my friend!" teve mais de 42 mil interações no X. No Instagram, ultrapassou 198 mil curtidas e somou 9 mil comentários.

Pix ser "queridinho dos brasileiros" traz benefícios para o PT na disputa de narrativas. "A entrada do Pix no debate digital, em meio ao cenário das tensões comerciais entre Brasil e EUA, transcende a mera discussão econômica e se transforma em um campo de batalha político-digital", afirma o presidente da empresa de inteligência de dados Nexus, Marcelo Tokarski.

O engajamento maciço nas redes sociais se dá pelo fato de o Pix ser uma quase unanimidade, 'um queridinho' para os brasileiros. Esse fenômeno, essa mobilização, demonstra a capacidade das plataformas digitais de amplificar narrativas, tornando-se palco central para a disputa pela opinião pública em temas de alta relevância.

Marcelo Tokarski, presidente da Nexus

O PIX é do Brasil e dos brasileiros!



Parece que nosso PIX vem causando um ciúme danado lá fora, viu? Tem até carta reclamando da existência do nosso sistema Seguro, Sigiloso e Sem taxas.



pic.twitter.com/U4LxVTU3PJ -- Governo do Brasil (@govbr) July 16, 2025

Busca por "Pix Trump" chegou à 7ª posição no Google Brasil. O termo superou 50 mil pesquisas nas últimas 48 horas, com pico à meia-noite do dia 16.

Como o debate se organizou nas redes

Pico de engajamento ocorreu às 13h do dia 16. A análise aponta que expressões como "Pix é do Brasil", "Trump" e "PL da Devastação" dominaram a nuvem de termos gerada pela Nexus. A maioria dos temos que ganharam destaque é favorável ao governo.

"Pix é do Brasil" foi um dos termos mais mencionados no Twitter durante batalha de hashtags impulsionada pelo PT Imagem: Reprodução/Nexus

No Facebook, 2,8 mil postagens geraram 144,5 mil interações. No Instagram, 1,5 mil publicações chegaram a quase 1 milhão de interações, somando curtidas, comentários e salvos.