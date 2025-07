STF começa a julgar decisão de Moraes que impôs tornozeleira a Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi o primeiro a votar sobre as medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O julgamento acontece de forma virtual no plenário da Primeira Turma. Faltam votar outros quatro integrantes.

O que aconteceu

A Turma realiza sessão extraordinária para analisar o caso. Votação vai até a próxima segunda-feira. Os cinco ministros do colegiado vão decidir se mantém a decisão de Moraes que impôs uma série de restrições a Bolsonaro, incluindo o recolhimento noturno, proibição de sair de casa aos finais de semana e de se encontrar com autoridades diplomáticas de outros países.

Se a decisão for chancelada pela Turma, na prática Bolsonaro estaria cumprindo uma espécie de "prisão domiciliar". Medidas impostas a ele se assemelham ao regime no qual um condenado pode cumprir sua pena em casa seguindo várias restrições.

Compõem a turma os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Medidas impostas a Bolsonaro:

Proibição de se ausentar da comarca onde reside, em Brasília.

Uso de tornozeleira eletrônica monitorada 24h.

Proibição de deixar a residência no período noturno, das 19h às 6h da manhã, e de sair de casa durante os finais de semana.

Proibição de se aproximar e acessar quaisquer embaixadas ou consulados de países estrangeiros.

Proibição de contato com investigados, embaixadores e quaisquer autoridades estrangeiras.

Decisão de Moraes foi tomada após as investigações da PF apontarem que Bolsonaro estaria atuando junto com o filho para tentar obter medidas do governo americano contra o Brasil. Na decisão, Moraes afirma que Jair "está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com o seu filho, Eduardo Nantes Bolsonaro" de maneira hostil e utilizando "negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à Justiça e clara finalidade de coagir essa corte", diz o documento.

STF alega que há risco de fuga e, por isso, Bolsonaro já está usando tornozeleira eletrônica. "Necessidade urgente e indeclinável", pontuou Moraes no documento sobre a aplicação de medidas "para evitar a fuga do réu".

Moraes ainda citou Machado de Assis ao falar sobre a tentativa de Bolsonaro e seu filho de interferir na soberania brasileira. "A soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional", o trecho foi retirado do livro 'Crônicas: Obras completas de Machado de Assis'. "A Soberania Nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida", reafirmou Moraes no documento.

PF apreendeu dólares, reais e celular de Bolsonaro em nova operação. A Polícia Federal cumpriu mandados nesta sexta (18) na casa do ex-presidente e no escritório do PL. Foram apreendidos cerca de US$ 14 mil, R$ 8 mil, o celular dele e um pen drive com uma cópia da ação movida pela rede social Rumble contra Moraes nos EUA.