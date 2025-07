Primeira Turma do STF vai julgar hoje se mantém medidas contra Bolsonaro

Do UOL, em São Paulo

A Primeira Turma do STF vai julgar hoje, a partir do meio-dia, se mantém as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Na decisão que autorizou a operação da PF contra Bolsonaro, Moraes pediu para marcar sessão para os demais ministros analisarem as medidas. O presidente da Turma, Cristiano Zanin, agendou o julgamento para as 12h de hoje no plenário virtual. Os ministros terão até 23h59 de 21 de julho para votar.

Advogados e procuradores também poderão se manifestar no processo até o início do julgamento, às 12h. A Primeira Turma é composta por cinco ministros: além de Moraes e Zanin, estão Cármen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux.

Em decisão, Moraes determinou que Bolsonaro deve ser monitorado por tornozeleira eletrônica e não pode se aproximar de embaixadas, entre outras medidas. Nesta manhã, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na sede do PL e nas casas do ex-presidente em Brasília e no Rio.

Em atualização