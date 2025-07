Primeira Turma do STF terá sessão virtual para decidir sobre cautelares contra Bolsonaro

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, convocou sessão virtual do colegiado a partir desta sexta-feira para decidir sobre as medidas cautelares impostas pelo ministro da corte Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, informou o STF.

Os ministros poderão se manifestar até as 23h59 de segunda-feira sobre a decisão que obriga Bolsonaro a usar tornozeleira eletrônica, o proíbe de se comunicar com embaixadores e se aproximar de embaixadas, assim como de falar com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), seu filho, além de obrigá-lo a recolhimento domiciliar durante a noite nos dias de semana e o dia todo aos fins de semana.

(Reportagem de Ricardo Brito)