Preços do petróleo caem devido às perspectivas de queda na demanda

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta sexta-feira (18) diante das perspectivas de queda na demanda.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro recuou 0,35% e fechou a 69,28 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em agosto, caiu 0,30%, a 67,34 dólares.

O preço do petróleo chegou a operar em alta durante boa parte do dia, depois que a União Europeia intensificou as sanções contra a Rússia, especialmente contra a indústria petrolífera.

Esse anúncio "assustou um pouco o mercado" no início da sessão, resumiu John Kilduff, da Again Capital, o que aumentou o prêmio geopolítico e, portanto, o preço do petróleo.

No entanto, os preços acabaram cedendo, impactados pelo relatório semanal da Agência de Informação Energética dos EUA (EIA) sobre os estoques de petróleo no país, publicado na quarta-feira, explicou Kilduff.

Segundo a EIA, os produtos refinados entregues ao mercado, considerados um indicador da demanda, caíram na semana passada (-8,05%), especialmente a gasolina (-7,31%).

Além disso, a perspectiva de tarifas impulsionadas pelo presidente Donald Trump continua pesando sobre o mercado. Esses encargos alfandegários "são negativos para a economia (...) e para a demanda", destacou Kilduff.

