Trump quer virar pedra: por que ideia de ir pro Rushmore é arriscada?

Desde 2017, em seu primeiro mandato, Donald Trump já declarou diversas vezes sua ambição de ter seu rosto esculpido no famoso Monte Rushmore, onde figuram quatro ex-presidentes históricos para o desenvolvimento dos EUA: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln.

Por que operação seria arriscada?

Um novo busto colocaria a montanha em risco. "Do meu ponto de vista, e não apenas para Trump, mas para qualquer um, estão lutando contra a realidade da rocha", comentou Dan Wenk, superintendente do Memorial Nacional Monte Rushmore de 1985 a 2001, ao jornal americano The New York Times. Repetidas vezes, geólogos já apontaram que a estrutura não suportaria mais um presidente —literalmente.

Gutzon Borglum, que esculpiu a montanha de 1927 a 1941, teve que mudar o projeto e excluir torsos dos bustos para contornar desafios da natureza. A maior parte do Monte Rushmore é composto por granito, mas ela possui "veias" de outras rochas que são menos favoráveis a esculpir. Por baixo do granito, por exemplo, há camadas rochosas mais porosas, que podem desabar com o atrito.

Entre os tipos de veias do Monte Rushmore estão grandes cristais de pegmatito, frágeis demais para serem esculpidos. Ele ainda encontrou quartzo rosa, segundo o Times, que o forçou a mudar a posição do rosto de Roosevelt para mais para perto de Jefferson e torná-lo mais fino. Os cristais são parte do motivo pelo qual o cabelo de Lincoln parece um tanto desarrumado no retrato, já que a rocha tem porções em que esculpir detalhes pode ser perigoso.

O Monte Rushmore ainda possui rachaduras naturais de diversos tamanhos e profundidades. Muitas delas são visíveis e o artista teve que as contornar para não deixar a rocha instável.

Desde 1989, cientistas monitoram a estabilidade do Monte Rushmore e já mapearam 144 fraturas. Em 1998, uma rede de medidores foi instalada ali para monitorar a situação. Ainda segundo o jornal americano, cientistas se preocupam menos com atividade sísmica que não é comum na área, mas bem mais com o movimento natural das rochas diante do congelamento no inverno e o descongelamento no verão.

Rachaduras horizontais costumam ser seladas para evitar a infiltração de água. Já as verticais precisam ser mantidas abertas para que a água drene naturalmente da montanha.

Uma das preocupações com um rosto adicional é que você possa 'ativar' estas fraturas. Se você remover material, poderá estar removendo sustentação. É extremamente difícil, senão impossível, esculpir um rosto a mais no Monte Rushmore. Paul Nelson, engenheiro geomecânico e ex-supervisor do Sistema de Monitoramento Rock Block no Monte Rushmore, ao Times.

Rosto pré-esculpido poderia ser adicionado à montanha? Não. Ela não pode suportar o peso adicional —0,028 metro cúbico de granito pesa pouco mais de 77 kg. Optar por um material diferente criaria outros problemas estéticos, já que as rochas envelheceriam de forma diferente.

Imbróglio legal e mérito questionável também ameaçam sonho de Trump

Trump poderá enfrentar desafios legais caso queira ver seu rosto no Monte Rushmore. Ele precisaria de aprovação do Congresso para fazer mudanças ao local porque ele está incluso no Registro Nacional de Lugares Históricos, apontou o professor de direito e ex-reitor da Faculdade de Direito da Universidade Northeastern, Jeremy R. Paul, em artigo publicado pela instituição.

O presidente poderá ser processado por nações indígenas e grupos de ambientalistas. Eles impediriam o andamento da obra durante o seu trâmite, ainda segundo o professor. Em 1980, a Suprema Corte dos EUA julgou inconstitucional a tomada das terras em Black Hills, onde está o Monte Rushmore, pelo governo americano, já que elas são sagradas para o povo indígena Lakota Sioux.

Outras adições ao Monte Rushmore já foram cogitadas antes. Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy e Ronald Reagan são nomes que receberam apoio para entrar na megaescultura em Dakota do Sul, mas Trump é o primeiro a impulsionar o próprio nome. A ideia é polêmica; historiadores contemporâneos consideram Trump o pior presidente que o país já teve, enquanto os membros do Monte Rushmore são tidos como os melhores.

Os quatro presidentes do Monte Rushmore foram escolhidos pela sua ligação com eventos formativos do país. Washington foi o primeiro presidente e liderou os futuros americanos durante a guerra de independência contra o Reino Unido; Jefferson é o autor da declaração de independência do país; Roosevelt negociou a construção do Canal do Panamá e impulsionou o trabalhador e a expansão territorial para o oeste; Lincoln unificou os EUA durante a Guerra de Secessão.