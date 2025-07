Delegado diz que mãe envenenou filha em SP por causa de dinheiro

Do UOL, em São Paulo

O delegado José Carvalho afirmou hoje que a aposentada Elizabete Arrabaça, 68, envenenou e matou a própria filha, a veterinária Nathália Garnica, 42, por causa de dinheiro. Declaração foi feita em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, hoje. Defesa de Elizabete nega.

O que aconteceu

Inquérito ainda não foi concluído, mas investigações sobre a morte de Nathália estão na fase final, segundo o delegado. "Para a polícia, não existe nenhuma dúvida de que a mãe matou a filha. As pessoas que foram ouvidas até agora nos trouxeram informações muito importantes de que a Nathália, de forma alguma, tentava suicídio. A Nathália tinha planos com o marido de voltar a morar junto e ter filhos, inclusive, de viajar na semana seguinte. Então isso nos deixa bem claro de que a Nathalia foi realmente envenenada", afirmou.

Crime foi motivada por questões financeiras. Segundo Carvalho, mãe e filha discutiam sobre a vida pessoal de Nathália, que tinha planos de casar e ter uma família. "Indica [que foi por dinheiro], porque está bem claro isso. A discussão que elas tiveram, inclusive no dia que aconteceu [a morte], foi porque a Nathália pretendia casar, ter filhos, ter uma vida. E claro que filhos significa herança e dividir. Ficou bem claro no inquérito que a mãe era totalmente contra. Então, é a raiva, essa discussão toda em que ela estava, o problema financeiro, tudo isso foi, para nós, o motivo", explicou o delegado.

Testemunha que trabalhava com Nathália contou à polícia que a mãe ligou diversas vezes para a filha no dia em que Nathália morreu. "Essa atitude causa estranheza, mas vai de encontro com aquilo que a polícia tem de certeza, de que a mãe estava preparando o momento de alguma forma, de fazer ela ingerir o veneno", disse o delegado à TV Globo.

Aposentada também pode ter envenenado cão da filha. A investigação aguarda o resultado da exumação do corpo da cachorra Babi, que era de Nathália. O animal estava sob os cuidados de Elizabete e, segundo a polícia, morreu 15 dias antes da tutora. A veterinária morreu no dia 9 de fevereiro deste ano, em Pontal (SP).

Corpo da cachorra foi exumado no último dia 10 de julho para realização de exames que possam contribuir com a investigação. O material coletado foi encaminhado para exame toxicológico em São Paulo.

Dois crimes semelhantes

Luiz Antonio Garnica ao lado da mãe Elizabete Arrabaça Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Elizabete Arrabaça está presa por suspeita de envolvimento na morte da nora, junto com o filho, Luiz Antonio Garnica. A professora de pilates Larissa Talle Leôncio Rodrigues, 37, também morreu após ter sido envenenada.

Polícia diz que há semelhança nos dois crimes, mas que as investigações serão separadas. "Até então nós não tínhamos nenhuma posição a respeito da morte da Nathália, mas com o laudo está claro que houve um crime macabro. Inicialmente, a suspeita é a própria mãe, mas a investigação corre no sentido de saber se há o envolvimento de outras pessoas", explicou o delegado Fernando Bravo em coletiva de imprensa.

Luiz queria ''eliminar Larissa para viver seu romance com a amante e ainda conseguir vantagem patrimonial'', segundo o MP. ''Ela foi enganada, houve uma dissimulação, pensou que estava sendo cuidada pela sogra e pelo marido quando, na verdade, estava sendo envenenada pelos dois. O interesse inicial era do Luiz, quem arquitetou o plano foi o luiz'', afirmou o promotor Marcos Túlio Alves Nicolino, do Ministério Público de São Paulo.

A professora teria ameaçado se separar do homem — o que levou a sogra a tomar uma atitude fatal. Nicolino explica que, dias antes, Larissa manifestou interesse em procurar um advogado. ''Aí seria o final do casamento e uma sucessiva partilha de bens. Por isso, a Elizabete vai até o apartamento e dá uma dose, que presumimos ter sido mais forte, porque a Larissa vem a morrer na madrugada'', explicou.

MP acusou os dois formalmente por feminicídio triplamente qualificado. Eles teriam usado de meio cruel (veneno), mediante simulação e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, Luiz responde por fraude processual por ter alterado o cenário do crime, tentando descartar evidências.

Defesa de Elizabete alega que parte da denúncia do MP não consta da investigação policial. ''Divergindo, inclusive, do relatório final elaborado pela Polícia Civil. Ou seja, constam ali situações fantasiosas, com meras conjecturas e suposições, sem qualquer respaldo probatório, o que é totalmente vedado pela legislação vigente'', escreveram Bruno Corrêa Ribeiro e João Pedro Soares Damasceno em nota.

Advogado de Luiz alega que ele é inocente. Júlio Mossin disse que não tinha tido acesso à denúncia, mas reforçou a versão de que a mãe do médico cometeu o crime sozinha por interesse no patrimônio.