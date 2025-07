Petróleo se estabiliza com notícias econômicas e tarifárias dos EUA compensando novas sanções à Rússia

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços futuros do petróleo tiveram pouca variação nesta sexta-feira, em meio a notícias mistas sobre a economia e tarifas dos Estados Unidos e preocupações com o fornecimento de petróleo após as últimas sanções da União Europeia contra a Rússia pela guerra na Ucrânia.

Os preços futuros do petróleo bruto Brent caíram 24 centavos, ou 0,3%, para US$69,28 por barril, enquanto os preços futuros do petróleo dos EUA (WTI) recuaram 20 centavos, ou 0,3%, para US$67,34.

Com isso, os dois índices de referência do petróleo encerraram a semana com perda de cerca de 2%.

Nos Estados Unidos, a construção de moradias unifamiliares caiu para uma mínima de 11 meses em junho, já que as altas taxas de hipoteca e a incerteza econômica prejudicaram as compras de imóveis, sugerindo que o investimento residencial contraiu-se novamente no segundo trimestre.

Entretanto, o sentimento do consumidor dos EUA melhorou em julho, enquanto as expectativas de inflação continuaram a cair.

A inflação mais baixa deve facilitar a redução das taxas de juros pelo Federal Reserve, o que poderia diminuir os custos de empréstimos dos consumidores e impulsionar o crescimento econômico e a demanda por petróleo.

Separadamente, o presidente dos EUA, Donald Trump, está pressionando por uma tarifa mínima de 15% a 20% em qualquer acordo com a União Europeia, informou o Financial Times na sexta-feira, acrescentando que o governo está agora analisando uma tarifa recíproca que exceda 10%, mesmo que um acordo seja alcançado.

O aumento da inflação pode elevar os preços para os consumidores e enfraquecer o crescimento econômico e a demanda por petróleo.

Na Europa, a UE chegou a um acordo sobre um 18º pacote de sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia, que inclui medidas para prejudicar os setores de petróleo e energia da Rússia.

"As novas sanções contra o petróleo russo impostas pelos EUA e pela Europa nesta semana foram recebidas por uma reação silenciosa do mercado", disseram analistas da Capital Economics em uma nota.

"Isso reflete o fato de os investidores duvidarem que o presidente Trump vá cumprir suas ameaças e acreditarem que as novas sanções europeias não serão mais eficazes do que as tentativas anteriores."

A UE também não importará mais nenhum produto petrolífero feito a partir do petróleo bruto russo, embora a proibição não se aplique às importações da Noruega, Reino Unido, EUA, Canadá e Suíça, disseram diplomatas da UE.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York, Robert Harvey e Enes Tunagur em Londres e Siyi Liu em Cingapura)