'Perseguição', 'grande dia': operação contra Bolsonaro repercute nas redes

A decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes que determinou uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) repercute nas redes. Aliados falam "censura" e "perseguição", enquanto opositores comemoram.

O que aconteceu

Líder do PL na Câmara dos Deputados disse que há "tentativa desesperada" de calar Bolsonaro. "Colocaram tornozeleira em Bolsonaro. Mas não há crime, não há condenação, não há prova. Isso não é justiça. É censura. É a tentativa desesperada de calar quem ainda representa milhões", publicou Sóstenes Cavalcante (RJ) no X.

Vice-líder da oposição na Câmara disse que STF "dobrou aposta" um dia após o presidente Donald Trump publicar carta defendendo Bolsonaro. "O STF determina mais uma busca e apreensão em Bolsonaro e medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e proibição de conversar com diplomatas. Perseguição implacável!", escreveu Carlos Jordy (PL-RJ).

Senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou lamentar "a decisão profundamente". "Na prática, é como se o presidente Bolsonaro, que é um homem de bem, já estivesse cumprindo a pena antes do julgamento. Ele jamais sairia do país e não representa, como nunca representou nenhum risco para a sociedade", disse. "Dezenas de milhões de brasileiros irão dormir com a sensação de que o presidente Bolsonaro merece mais, e não menos, apoio".

Colocaram tornozeleira em Bolsonaro.

Mas não há crime, não há condenação, não há prova.



Só há um "delito": enfrentar o sistema.



Agora ele está proibido de:

? usar redes sociais

? sair de casa à noite

? falar com embaixadores

? conversar com aliados



Isso não é justiça. É? -- Sóstenes Cavalcante (@DepSostenes) July 18, 2025

Ontem, Trump afirmou que o processo contra Bolsonaro deveria "parar imediatamente". Em carta publicada na Truth Social com timbre da Casa Branca, o presidente americano disse que o líder de extrema direita brasileiro está recebendo um "terrível tratamento" nas mãos de um "sistema injusto".

O senador Jorge Seif (PL-SC) afirmou que Bolsonaro é perseguido. "Quando Trump afirma que o regime instalado no BR persegue Bolsonaro, não exagera", declarou, mencionando as críticas que Donald Trump tem feito à condução do processo contra o ex-presidente.

Opositores de Bolsonaro celebram

"Grande dia", publicou o senador petista Humberto Costa (PE). "Com tornozeleira, Bolsonaro vai passar a ser monitorado 24 horas por dia para evitar fuga do Brasil. Traidor da Pátria não escapará", afirmou.

Para a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), a decisão de Moraes indica que a prisão de Bolsonaro está próxima. "O cerco vai se fechando, o grande dia está cada vez mais próximo. Que venha a prisão e esse bandido responda por todos os crimes que cometeu contra o Brasil e os brasileiros", declarou.

"Justiça será feita", escreveu a deputada Maria do Rosário (PT-RS). "A verdade está vindo à tona. Bolsonaro foi denunciado como líder de uma organização criminosa que tentou dar um golpe no Brasil", publicou.