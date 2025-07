Alcolumbre rejeita suspender recesso; oposição pede reunião com Motta

Parlamentares da oposição declararam que vão pedir uma reunião emergencial com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Eles também solicitaram o encerramento do recesso parlamentar para debater o que chamaram de "grave ameaça à democracia brasileira, à soberania nacional e à independência entre os Poderes da República".

O que aconteceu

Alcolumbre rejeitou suspender o recesso. Em nota, o presidente da Casa e do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), manteve o recesso. "Durante as próximas duas semanas, não haverá sessões deliberativas nem funcionamento das comissões."

O pedido da oposição ocorreu durante coletiva de deputados e senadores bolsonaristas. A informação partiu da deputada Bia Kicis (PL-DF), que falou em nome da liderança da minoria. Eles reuniram, em caráter emergencial, a bancada do PL, os líderes da oposição, da minoria e representantes do Novo.

Ela defendeu a votação da PEC do fim das decisões monocráticas do STF. A parlamentar reclamou que decisões de grande impacto precisam ser tomadas pelo conjunto dos ministros.

Os parlamentares descreveram a operação contra Bolsonaro como perseguição. O fato serviu para Bia Kicis pedir abertura de uma CPI sobre abuso de autoridade por parte do STF.

Eles discutem medidas para responder à decisão do STF de impor medidas restritivas a Bolsonaro. Entre elas, vão convocar "as comissões permanentes de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, bem como de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, presididas por parlamentares do PL, com o objetivo de discutir os impactos institucionais das decisões judiciais recentes e propor ações legislativas de contenção de abusos".

Recesso começou hoje. O semestre terminou com uma relação azedada entre Parlamento e Executivo.

Restrições contra Bolsonaro

A decisão de Moraes indica medo de fuga do ex-presidente. Ele determinou as seguintes medidas contra Bolsonaro: