Cidade submersa da Itália 'volta' à tona com escavações e turismo

O interesse por passeios turísticos na ilha de Ísquia, na Itália, crescem neste verão graças a um curioso passado submerso da região: o da cidade perdida de Aenaria, que foi tida como lenda por séculos por pesquisadores até a sua localização sob o oceano em 2011.

O que aconteceu

Cidade de Aenaria era parte da área do Golfo de Nápoles, uma região colonizada pelos gregos séculos antes de Cristo. Ela ficava próxima ou na própria ilha que eles chamavam de Pithekoussai (ou, em sua forma latinizada, Pithecusa/Pithecusae), hoje a Ísquia. Em textos históricos como o do naturalista romano Plínio, o Velho, e do historiador Estrabão, seu nome era citado ao narrar eventos militares.

A existência de uma cidade portuária foi reduzida, com o passar dos séculos, a uma lenda. O nome Aenaria era conhecido até pouco mais de uma década atrás apenas como sinônimo para a ilha de Ísquia moderna, o que não incluía uma cidade ou assentamento romano completo.

Tudo o que historiadores sabiam é que, por volta do ano 322 a.C., os romanos tomaram Pithecusae dos gregos e a rebatizaram. Estes eventos estão documentados nos textos dos filósofos e escritores romanos, mas ao procurar por Aenaria, encontrava-se muito pouco: em vez das necrópoles e cerâmicas que os gregos deixaram, havia poucos túmulos e gravações em rocha que indicavam a presença dos exércitos dos césares ali, segundo a rede britânica BBC. Por isso, acreditava-se que os romanos nunca tinham se fixado propriamente na região, apesar de conquistá-la.

Até que marinheiros encontraram em 2011 a tal cidade perdida de Aenaria. Eles seguiram as pistas de dois mergulhadores que encontraram cacos de cerâmica romana em 1972 próxima à costa leste de Ísquia.

Ao levarem a escavação ao fundo do mar 40 anos depois, os marinheiros encontraram as ruínas de um enorme cais romano. Ela estava enterrada a dois metros de profundidade do solo vulcânico —com moedas, ânforas (espécie de vaso), mosaicos, casas e até os destroços de um navio de madeira, reportou a época o jornal italiano La Repubblica.

Por que cidade desapareceu?

Arqueólogos acreditam que, entre os anos 130 e 150 d.C., o vulcão Cretaio entrou em erupção e provocou o desaparecimento de Aenaria. Ao contrário do que aconteceu com Pompeia, que foi soterrada por lava, Aenaria teria sofrido com os tremores de terra que se seguiram e afundou na Baía de Cartaromana. Não há documentação, porém, do fato.

Nas suas ruínas foram encontradas evidências de um ancoradouro, segundo o arqueólogo Giorgio Buchner, que participou das primeiras buscas por Aenaria em 1972. Por isso, pesquisadores hoje acreditam que Aenaria era uma parada de intenso tráfico comercial para os romanos, de acordo com o Museu Arqueológico de Pithecusae.

Pesquisas sobre a cidade perdida de Aenaria não terminaram até hoje. Elas são realizadas por um grupo liderado pela mesma dupla que deu o pontapé para o achado há quase 15 anos: Giulio Lauro, morador de Ísquia e fundador da Marina di Sant'Anna (o braço cultural da cooperativa turística Ischia Barche), e a arqueóloga Alessandra Benini. Com o apoio de outros grupos culturais, eles financiam a própria pesquisa até agora, segundo a BBC.

Descoberta feita em 2020 ampliou entendimento que o grupo tinha da cidade perdida. Próximo a um navio naufragado, foi encontrado equipamento naval dos romanos e balas de chumbo, o que sugere que o assentamento pode ter sido também uma base militar no Golfo de Nápoles. Além disso, há 142 variantes de cerâmica nas ruínas, de 12 postos de produção no Mediterrâneo —da Campânia (sul da Itália) ao Levante (Oriente Médio), enquanto o chumbo veio da Espanha, evidenciando a profunda ligação e importância de Aenaria para o Império Romano.

Pesquisadores acreditam ter encontrado um vilarejo vizinho. "Achamos milhares de mosaicos de azulejo, além de telhados, pentes de madeira, agulhas para conserto de redes de pesca, gesso decorado. Estes objetos não são apenas relacionados ao navio ou comércio. Eles sugerem uma área residencial", comentou Benini à rede britânica. Além das duas casas já encontradas, alcovas e restos de banhos romanos também foram achados.

Todo verão, novas buscas pelo assentamento romano são feitas. Elas são observadas "ao vivo" por turistas levados pela Marina di Sant'Anna e pelo Ischia Barche em barcos de casco de vidro, além de mergulhadores que se aproximam para conhecer as ruínas. A cooperativa ainda apresenta aos curiosos um vídeo 3D, junto a artefatos e areia do assentamento antes do início do tour. Assim, eles podem imaginar como a cidade perdida de Aenaria foi através de sua reconstrução. Um tour arqueológico pode custar de 30 euros (R$ 194) a 240 euros (R$ 1.553).