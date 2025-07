Nunca pensei em fugir do Brasil, diz Bolsonaro

BRASÍLIA (Reuters) -O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que as medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra ele buscam sua "suprema humilhação", acrescentando que nunca pensou em fugir do Brasil.

"Nunca pensei em sair do Brasil. Nunca pensei em ir para embaixada, mas as cautelares são em função disso", disse Bolsonaro a repórteres logo após ter colocado tornozeleira eletrônica por ordem de Moraes. "O objetivo é uma suprema humilhação."

O ex-presidente foi alvo nesta sexta de uma operação da Polícia Federal determinada por Moraes e terá de usar tornozeleira eletrônica, além de cumprir outras medidas restritivas, informou o ministro na decisão, em uma escalada dos problemas enfrentados por Bolsonaro com a Justiça.

Segundo a decisão de Moraes, a imposição das medidas cautelares foi motivada pelo fato de a Procuradoria-Geral da República (PGR) indicar uma "necessidade urgente e indeclinável" da aplicação de tais ações para evitar uma fuga de Bolsonaro.

O ex-mandatário disse que a decisão está relacionada ao inquérito criminal que investiga o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), seu filho, por defender que autoridades dos Estados Unidos apliquem sanções a ministros da Suprema Corte brasileira.

"O inquérito que gerou as cautelares em cima de mim é aquele que meu filho está respondendo por estar nos EUA", afirmou o ex-presidente.

O ex-presidente é réu em processo no STF acusado de participar de uma suposta trama para um golpe de Estado após sua derrota na eleição presidencial de 2022. Bolsonaro chamou o inquérito sobre tentativa de golpe de Estado de "político" e disse que não existe "nada de concreto" contra ele.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou, em carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que os EUA imporão tarifa de 50% às exportações brasileiras a partir de 1º de agosto, vinculando a decisão, entre outros assuntos, ao tratamento que Bolsonaro vem recebendo do STF.

Eduardo tem feito campanha nos EUA pela imposição de sanções a autoridades brasileiras por conta dos processos judiciais contra seu pai. Ele comemorou o anúncio de tarifas ao Brasil por Trump e agradeceu ao presidente dos EUA pela medida.

(Reportagem de Luciana Magalhães, em Brasília, e Eduardo Simões, em São PauloTexto de Fernando CardosoEdição de Pedro Fonseca)