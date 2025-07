'Surpresa e indignação', diz defesa de Bolsonaro após operação da PF

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) reagiu hoje à operação da Polícia Federal contra o ex-presidente.

O que aconteceu

Advogados de Bolsonaro disseram que receberam a operação "com surpresa e indignação", porque sempre cumpriram todas as determinações da Justiça. Eles disseram que irão falar mais quando conhecerem a decisão judicial — a operação de hoje faz parte de uma ação sigilosa.

Ex-presidente é alvo de operação da PF nesta manhã. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na sede do PL e nas casas do ex-presidente em Brasília e no Rio.

Bolsonaro será monitorado por tornozeleira e não poderá sair de casa das 19h às 7h, nem aos fins de semana. Além disso, está proibido de contatar embaixadores ou de se aproximar de embaixadas.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial.

Advogados de Jair Bolsonaro após operação

Bolsonaro já disse ao UOL que não descartava pedir refúgio em embaixada

Em entrevista às colunistas do UOL Letícia Casado e Raquel Landim, Bolsonaro falou que poderia fazer isso se tivesse a prisão decretada ao final da ação da trama golpista. "Embaixada, pelo que eu vejo a história do mundo, né, quem se vê perseguido pode ir para lá", falou ele em novembro passado.

Em fevereiro de 2024, Bolsonaro ficou na embaixada da Hungria em Brasília. Em 8 de fevereiro, a PF apreendeu o passaporte de Bolsonaro, e o premiê de extrema direita húngaro, Viktor Orban, publicou uma mensagem de solidariedade a ele nas redes sociais. Na mesma semana, no dia 12, Bolsonaro foi à embaixada acompanhado de seguranças e passou dois dias no local.

Em meio a investigações, Bolsonaro ficou na Embaixada da Hungria em fevereiro passado Imagem: Reprodução / Imagens de câmera obtidas pelo The New York Times

PL diz que medidas são desproporcionais

Em nota, o presidente do partido de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, manifestou "estranheza e repúdio". "Se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa?", questionou.