Nexus: Ação da PF contra Bolsonaro ganha repercussão internacional e domina redes no Brasil

A operação da Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou destaque em veículos internacionais como CNN, Fox News e Reuters e impulsionou um salto de 319% nas postagens em outras línguas ao longo da manhã desta sexta-feira, 18 (leia mais abaixo).

No Brasil, o impacto foi ainda mais expressivo: levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados mostra que oito das dez primeiras posições dos Trending Topics do X às 10h eram ocupadas por expressões relacionadas à ação autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Por ordem de Moraes, o ex-presidente também ficará submetido a medidas restritivas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de acessar as redes sociais. Além disso, Bolsonaro precisará cumprir o recolhimento domiciliar de 19 horas às 7 horas, inclusive nos fins de semana. O capitão reformado também não poderá se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros nem com outros réus e investigados pelo STF.

Entre os termos mais citados estavam "GRANDE DIA" (1º lugar, com 44 mil menções), "TOC TOC TOC" (5º lugar, com 17,5 mil menções), o nome de Jair Bolsonaro (2º lugar, com 126 mil menções) e "Polícia Federal" (3º lugar, com 40 mil menções). Outros tópicos ligados à operação, como "Xandão", "Perseguição" e "Ditadura", também figuraram entre os mais comentados.

Uma análise amostral do instituto a partir de 210 mil postagens, feitas por cerca de 68 mil usuários únicos, indicou pico de menções às 10h, com tendência de alta. A amostra contabilizou mais de 21 milhões de impressões e 825 mil curtidas.

Entre os perfis mais engajados estavam influenciadores de esquerda e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), responsável por uma das publicações mais compartilhadas do dia, superando 160 mil visualizações e 14 mil interações. O influenciador Felipe Neto e os portais G1 e Bloomberg também figuraram entre os emissores mais seguidos, enquanto parlamentares como Marcel Van Hatten (Novo-RS) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) lideraram a mobilização política na rede.

No Google Trends, Bolsonaro chegou ao topo das buscas no Brasil, com pico às 9h40 e mais de 100 mil pesquisas - a expressão "Bolsonaro preso" também apareceu entre as primeiras posições.

Mídia internacional

Jornais de diversas partes do mundo destacam a notícia sobre as medidas restritivas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na capa do site do jornal espanhol El País, é destacado o uso da tornozeleira por risco de fuga e, em nota, o periódico destaca que Bolsonaro "acordou nesta sexta-feira em sua casa em Brasília com a visita mais temida: a Polícia Federal".

No inglês The Guardian, a notícia recorda que os temores de fuga do ex-presidente para o exterior se intensificaram nos últimos dias, depois que o presidente americano, Donald Trump, anunciou tarifas de 50% ao Brasil, como resultado do que chamou de "caça às bruxas" contra seu aliado de direita. "Na quinta-feira, o presidente dos EUA publicou uma carta a Bolsonaro nas redes sociais na qual denunciou o 'tratamento terrível' que, segundo ele, seu aliado estava recebendo do governo brasileiro", menciona o texto.

A Al Jazeera, do Catar, ressalta o "lobby" feito por Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente brasileiro, em Washington para influenciar o governo trumpista a impor sanções ao Brasil, de acordo com a declaração do STF. Nos Estados Unidos, o The News York Times menciona que a ação "aumenta a rivalidade do Brasil com Trump".

Outras agências de notícias e jornais, como o argentino La Nación, a Reuters e o francês Le Figaro também destacaram a notícia.