Netanyahu ligou para o papa Leão após ataque a igreja de Gaza, diz Vaticano

ROMA (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, telefonou para o papa Leão 14 na sexta-feira, informou o Vaticano, um dia depois que um ataque israelense à única igreja católica de Gaza matou três pessoas e feriu outras.

Durante a ligação, o papa renovou seu apelo por um cessar-fogo e pelo fim da guerra em Gaza e expressou sua preocupação com a situação humanitária "dramática" no enclave palestino, segundo comunicado do Vaticano.

O papa Leão 14 também enfatizou a necessidade urgente de proteger os locais de oração, os fiéis e todas as pessoas nos territórios palestinos e em Israel, acrescentou o comunicado.

(Reportagem de Alvise Armellini)