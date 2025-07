Napoli reforça ainda mais seu ataque com a contratação de Lorenzo Lucca

O Napoli, atual campeão italiano, adicionou mais um atacante à sua equipe ofensiva nesta sexta-feira (18): o italiano Lorenzo Lucca, da Udinese.

"O Napoli anuncia que adquiriu Lorenzo Lucca por empréstimo com obrigação de compra", anunciou o clube napolitano em um breve comunicado.

De acordo com a imprensa italiana, o Napoli pagará € 35 milhões (cerca de R$ 226,2 milhões pela cotação atual), incluindo € 9 milhões (R$ 58,2 milhões), pelo empréstimo do centroavante de 2,01 metros de altura.

Lucca, de 24 anos, marcou 12 gols na liga na temporada passada pela Udinese, seu clube desde 2023.

O atacante, que jogou pelo Palermo (2020-2021) e pelo Pisa (2021-2024), teve uma breve passagem pelo Ajax, pelo qual marcou dois gols em 16 partidas na temporada 2022-2023.

Em fevereiro, Lucca foi multado pela Udinese por ignorar as instruções do seu treinador e cobrar um pênalti no lugar do francês Florian Thauvin.

Após estrear pela Itália em outubro passado, ele já acumula cinco jogos com a camisa da 'Nazionale'.

No Napoli, ele terá que brigar por sua vaga com o belga Romelu Lukaku, os italianos Matteo Politano e Giacomo Raspadori, o argentino Giovanni Simeone e outra contratação, o holandês Noa Lang, que chegou na quinta-feira do PSV Eindhoven por € 25 milhões (R$ 161,6 milhões).

O Napoli, que se sagrou campeão italiano pela quarta vez em sua história graças a uma vantagem de um ponto sobre a Inter de Milão, negocia há várias semanas com o turco Galatasaray a contratação definitiva do atacante nigeriano Victor Osimhen por € 75 milhões (R$ 484,8 milhões).

