Motorista de app forja sequestro para receber seguro de R$ 50 mil do carro

Um motorista de aplicativo forjou o próprio sequestro e queimou o carro para conseguir receber o seguro de R$ 50 mil do veículo, de acordo com informações da polícia alagoana.

O que aconteceu

Josivaldo dos Santos Silva havia registrado ocorrência de sequestro na semana passada. Na ocasião, ele procurou a Polícia Militar de Alagoas e relatou ter sido assaltado e sequestrado por três suspeitos no bairro Guaxuma, em Maceió. O motorista disse aos policiais que, antes de levarem seu veículo, os assaltantes jogaram um líquido inflamável e atearam fogo no corpo dele.

Durante as investigações, polícia descobriu que, na verdade, Josivaldo forjou o próprio sequestrou e foi ele mesmo quem colocou fogo no carro. O motorista inventou a história de assalto para conseguir receber o valor de R$ 50 mil do seguro do veículo.

Josivaldo admitiu que quis dar um "golpe do seguro", segundo a polícia. Em depoimento, o homem relatou estar endividado, que o veículo que ele usava para trabalhar estava com um pedido de busca e apreensão por dívidas com um banco e que ele tentou o golpe para sacar os R$ 50 mil e conseguir quitar seus débitos.

Ele disse que estava com uma grande dificuldade financeira. O carro estava com busca e apreensão pelo Bope. O veículo era financiado e ele não estava conseguindo pagar as prestações. O indivíduo devia a vários bancos e estava negativado. Como solução para os problemas financeiros, ele pensou nesta situação. João Marcello, delegado da PCAL

Motorista comprou gasolina em um posto de combustíveis e levou o carro para uma área de canavial, onde ateou fogo. Durante a ação, as chamas se espalharam rapidamente e ele acabou se referindo. O homem sofreu queimaduras de segundo grau em diversas partes do corpo como os braços e as pernas.

Josivaldo vai responder pelos crimes de falsidade ideológica, comunicação falsa e estelionato. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.