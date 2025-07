Moraes intima 20 testemunhas para depor após audiência vazia

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) intimou 20 testemunhas de defesa para depor sobre os réus do núcleo 2 da trama golpista na próxima segunda-feira, 21. Dentre os intimados a prestar depoimento para Filipe Martins, ex-assessor da presidência, estão o deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ), o general Freire Gomes, que confirmou a minuta golpista, e o policial militar Fábio Shor.

O despacho vem após uma audiência esvaziada realizada na última quarta-feira, 16. Dentre as 21 testemunhas convocadas por Filipe Martins apenas uma, o general e ex-ministro Edson Gonçalves Dias compareceu e não prestou depoimento. Os demais convocados ou faltaram ou foram indeferidos pelo ministro, caso de 11 convocações.

O núcleo 2 é composto por seis réus que respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Na próxima segunda, devem depor as testemunhas dos seguintes réus:

- Filipe Garcia Martins Pereira (ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República);

- Marcelo Costa Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência da República);

- Marília Ferreira de Alencar (delegada e ex-diretora de Inteligência da Polícia Federal)

Convocados para testemunhar por Felipe Martins estão Marco Antônio Freire Gomes, General do Exército Brasileiro; Carlos Batista Júnior, Tenente Brigadeiro da Aeronáutica; Hélio Lopes (PL-RJ), deputado federal; Mateus Matos Diniz e Stella Burda, Promotora de Justiça do Estado do Paraná.

Inicialmente, o ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL) tinha convocado os deputados Marcel Van Hattem (Novo-RS) e o senador Eduardo Girão (Novo-CE), porém, Moraes compreendeu que não havia pertinência com os fatos analisados na ação penal.

O magistrado também negou o pedido de Martins para que o filhos do ex-presidente fossem ouvidos como testemunhas de sua defesa na ação da trama golpista. Martins tinha convocado o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ).