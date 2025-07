Moraes diz que Bolsonaro e Eduardo têm 'ousadia criminosa' contra Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou que "ousadia criminosa" de Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo "não tem limites" e que os dois querem submeter o STF aos Estados Unidos para tentar livrar o ex-presidente de sua ação penal por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Ministro mandou Jair Bolsonaro utilizar tornozeleira eletrônica. Na decisão, Moraes cita as investigações da PF (Polícia Federal) sobre a conduta de Eduardo e vincula o tarifaço anunciado pelo presidente americano, Donald Trump, à tentativa de arquivar a ação contra Bolsonaro no STF.

Moraes afirma ainda que Bolsonaro e seu filho confessaram os crimes em postagens. Para o ministro, ficou claro que ex-presidente está atentando contra a soberania nacional ao apoiar a permanência de seu filho nos EUA, inclusive com envio de dinheiro.

Investigação aponta que a conduta de Eduardo Bolsonaro se intensificou com o avanço da ação penal. Representação da PF que pediu buscas e a colocação de tornozeleira em Bolsonaro inclui uma cronologia de postagens do deputado licenciado.

Pedido foi apresentado dois dias antes de Trump anunciar tarifaço. O presidente dos EUA anunciou taxas ao Brasil de 50%.

As condutas de EDUARDO NANTES BOLSONARO e JAIR MESSIAS BOLSONARO caracterizam CLAROS e EXPRESSOS ATOS EXECUTÓRIOS e FLAGRANTES CONFISSÕES DA PRÁTICA DOS ATOS CRIMINOSOS, em especial dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13) e atentado à soberania (art. 359-I do Código Penal) e permanecem, sempre no sentido de induzirem, instigarem e auxiliarem governo estrangeiro a prática de atos hostis ao Brasil e à ostensiva tentativa submissão do funcionamento do Supremo Tribunal Federal aos

Estados Unidos da América, com a finalidade de "arquivamento/extinção" da AP 2668, em curso nessa SUPREMA CORTE e cujo um dos corréus é JAIR MESSIAS BOLSONARO.

A ousadia criminosa parece não ter limites, com as diversas postagens em redes sociais e declarações na imprensa atentatórias à Soberania Nacional e à independência do Poder Judiciário, inclusive, em 11/7/2025, o réu JAIR MESSIAS BOLSONARO publicou postagem na rede social X, divulgando vídeo de entrevista do Presidente dos Estados Unidos da América (link: https://x.com/jairbolsonaro/status/1943720155315347791).

Alexandre de Moraes, na decisão que determinou as medidas cautelares contra Bolsonaro

Proibição de falar com Eduardo e uso de tornozeleira

O STF acredita que Jair e Eduardo Bolsonaro tentam submeter o STF às ordens de Donald Trump. Na decisão, Moraes afirma que Jair "está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com o seu filho, Eduardo Nantes Bolsonaro" de maneira hostil e utilizando "negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à Justiça e clara finalidade de coagir essa corte", diz o documento.

STF alega que há risco de fuga e, por isso, Bolsonaro já está usando tornozeleira eletrônica. "Necessidade urgente e indeclinável", pontuou Moraes no documento sobre a aplicação de medidas "para evitar a fuga do réu".

Moraes ainda citou Machado de Assis ao falar sobre a tentativa de Bolsonaro e seu filho de interferir na soberania brasileira. "A soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional", o trecho foi retirado do livro 'Crônicas: Obras completas de Machado de Assis'. "A Soberania Nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida", reafirmou Moraes no documento.

PF apreendeu dólares, reais e celular de Bolsonaro em nova operação. A Polícia Federal cumpriu mandados nesta sexta (18) na casa do ex-presidente e no escritório do PL. Foram apreendidos cerca de US$ 14 mil, R$ 8 mil e o celular dele.

Bolsonaro terá que usar tornozeleira eletrônica e será monitorado. A medida foi determinada por Alexandre de Moraes, ministro do STF, e prevê vigilância eletrônica 24 horas por dia.