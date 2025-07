Metrô atende construtoras e adia licitação para linha de SP a Guarulhos

O Metrô de São Paulo adiou pela segunda vez a licitação para as obras de construção da Linha 19-Celeste, que vai ligar o centro de São Paulo a cidade de Guarulhos.

O que aconteceu

Licitação será por lotes e vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de setembro. Inicialmente, a licitação estava prevista para o dia 6 de junho, depois foi postergada para o final de julho e hoje, conforme publicação no Diário Oficial de São Paulo, foi adiada novamente por dois meses.

Pedido de alteração da data veio das construtoras. Segundo o Metrô de São Paulo, a justificativa é de que as empresas interessadas em participar da licitação pediram mais tempo por causa da complexidade do projeto, o que possibilita um prazo maior para a elaboração das propostas. Ainda não é pública a informação de quais companhias estão interessadas em participar do pregão.

Previsão é de que as obras comecem em 2026 com prazo de 75 meses para conclusão. A entrega da linha completa deve acontecer apenas em 2032.

Linha vai ligar o centro da capital até Guarulhos. Com 17,6 km, a Linha 19-Celeste vai conectar a região do Anhangabaú até o Bosque Maia, passando pela zona norte da capital.

Orçamento estimado para a Linha 19-Celeste é estimado em R$ 19,5 bilhões. A expectativa é de que a nova linha transporte 630 mil pessoas por dia.

Tempo de trajeto cairá de 1h30 para 30 min. Segundo o Metrô, os usuários levam atualmente 90 minutos para atravessar as duas cidades em um percurso de carro - que seria reduzido para 30 minutos com o uso da nova linha.

Licitação foi dividida em três lotes

Os três lotes serão trabalhados simultaneamente para acelerar a construção.

Lote 01 - do centro de São Paulo até a estação Vila Maria;

Lote 02- da estação Vila Maria até a estação Jardim Julieta;

Lote 03 - da estação Jardim Julieta até o VS 18 (Bosque Maia, em Guarulhos).

A Linha 19-Celeste será integrada às linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô. O ponto de partida será junto ao Terminal Bandeira, de ônibus urbanos, na Praça da Bandeira, entre as avenidas 9 de Julho e 23 de Maio. Na estação Cerealista, no bairro do Pari, próximo da feirinha da madrugada, pode haver integração com a Linha 11-Coral da Companhia de Trens Metropolitanos.