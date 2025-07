Homem vive rotina de humilhação após 'chá revelação de traição', diz defesa

Um vídeo em que um agricultor do interior do Rio Grande do Sul é exposto pela ex-companheira durante um "chá revelação de traição" viralizou nas redes sociais. O episódio provocou ataques, piadas e motivou o homem a acionar a Justiça para tentar retirar as imagens do ar.

O que aconteceu

Natália Knak, 27, preparou um "chá revelação" para expor supostas traições do agricultor Rafael Schemmer, 34, diante da família dele. O episódio aconteceu em 9 de julho, na casa dos pais de Rafael, em Quinze de Novembro (RS), cidade de cerca de 3.900 habitantes. A gravação foi feita por um dos presentes a pedido de Natália.

Nas imagens, Rafael é mantido de costas enquanto Natália transforma o anúncio de gravidez em um relato público de traição. Ela coloca toalhas de bebê sobre os ombros dele e, em vez da revelação esperada, começa a descrever as infidelidades que diz ter descoberto. Acusa o agricultor de manter um relacionamento extraconjugal há mais de um ano, de ter um filho com a amante — chamada por ela de "mulher da zona" — e o pressiona: "Eu espero que agora, na frente de todo mundo, você fale a verdade e não a historinha que você me inventou".

Natália também confronta a mãe e uma parente de Rafael, acusando-as de saber das traições e esconderem a situação. As duas estavam presentes na sala e foram questionadas pela ex-companheira, que ouviu de uma delas: "Eu esperei ele te contar". Rafael permanece calado durante toda a gravação e, ao ser questionado diretamente se diria algo, apenas balança a cabeça negativamente. Na legenda do vídeo, é usada a expressão "chá de traição".

'Humilhação e constrangimento'

Segundo a defesa do agricultor, ele enfrenta uma rotina de humilhação e constrangimento desde a divulgação do vídeo. O advogado José Luiz Dorsdt afirma ao UOL que a exposição pública causou "graves prejuízos" nas relações familiares e sociais de Rafael, que se sentiria devastado pelo alcance das imagens e pelas piadas, memes e paródias criadas a partir delas.

Advogado diz que Rafael convive com um "assombro constante" diante da multiplicação de conteúdos relacionados ao caso. Segundo Dorsdt, ele vê diariamente o surgimento de vídeos de humor e até peças publicitárias de lojas que usam o episódio para se promover. "Jamais houve precedente, na pequena comunidade, que atingisse tamanhas proporções, e isso está causando-lhe graves prejuízos", diz.

Não há mais contato entre Rafael e Natália, e os próximos diálogos devem ocorrer apenas por meio de advogados ou familiares. De acordo com Dorsdt, não há clima para reconciliação nem possibilidade de diálogo direto neste momento.

As partes terão de resolver questões civis e criminais na Justiça. O advogado afirma que, além da dissolução da união estável, devem ser discutidos temas como partilha de bens, pensão, guarda e visitação do filho, além de possíveis compensações por danos morais. Ele também aponta que há pretensões criminais em aberto.

Defesa quer tirar vídeo do ar

A defesa ingressou com ação na Justiça para tentar remover o vídeo e conter a viralização do conteúdo. Dorsdt reconhece que a proporção alcançada pelo caso dificulta o controle da circulação. "Difícil neste momento dizer quando essa viralização será contida ou minimizada", disse.

Para o advogado, o caso passou dos limites e está "destruindo muitas reputações". Ele critica o que chama de "vingança emocional" e pede compaixão, afirmando que Rafael está disposto a assumir as consequências de seus atos, mas não a ser julgado publicamente "a cada segundo pelos juízes da vida alheia".

Após a repercussão, Natália afirmou que não vai se manifestar publicamente e negou ter publicado vídeos ou declarações sobre o caso. Em nota divulgada na quarta-feira no Instagram, ela disse que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas na Justiça e pediu ajuda para denunciar perfis falsos. Em outra postagem, reforçou que o perfil @knak_natalia é sua única conta oficial e se colocou à disposição para apoiar outras mulheres que enfrentam situações semelhantes.